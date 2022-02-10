Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Survivor All Star'a Hikmet ve Yunus Emre arasında çıkan kavga damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri dijital platformda yayınlandı. Kavgada Hikmet'in kıyafetlerinin yırtılması dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ÇEVREDEKİLER ZAR ZOR AYIRDI

Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri Exxen platformunda yayınlandı. Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi araya girerek sakinleştirdi.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

HİKMET'İN TİŞÖRTÜ PARAMPARÇA OLDU

Kavgada Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de sosyal medyada çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com - Magazin

Survivor All Star, Yunus Emre, Survivor, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title