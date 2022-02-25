Survivor 2022 Anlat Bakalım hangi takım kazandı, ödülü ne? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2022'in 25 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelen bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25 Şubat Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Anlat Bakalım 25 Şubat ödülü ne oldu?

SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Şubat Cuma Anlat Bakalım oyunu devam ediyor. Şuan skor 1-0 Ünlüler takımı önde.

Ünlüler 1-0 önde.

Anlat Bakalımda skor 3-0 oldu. Ünlüler önde.

SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım fast food Curly Fries kazanacak.

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