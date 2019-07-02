Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 yarışması bu sene Türkiye - Yunanistan takımlarının mücadelesine sahne oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olurken Türk şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu.

SURVİVOR 2019'UN ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SURVİVOR YUNANİSTAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlarda olan Survivor'ın Yunan şampiyonu belli oldu. Yapılan oylamaların sonucunda Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunanistan şampiyonu oldu.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2018'de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4'e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan olmuştu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elenmişti. Son 2'li finale Adem ve Nagihan kalmış, büyük finalde son SMS oylamasından Adem Kılıçcı çıkmıştı. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.