Survivor 12 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler Türk kahvesi için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 12 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 12 Nisan 2021 Survivor ödülü ise Türk kahvesi ve çikolata oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün Türk kahvesi ve çikolata için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda Türk kahvesi ve çikolata verilecek! Peki, Survivor 12 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Türk kahvesi ve çikolatayı kim kazandı?

12 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 12 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 5-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Ünlüler 5-2 önde.

Şimdi skor 6-2 oldu. Ünlüler ödül oyununda önde olan takım.

Ünlüler 7-2 önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 7 - 2 GÖNÜLLÜLER

12 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

12 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü Türk kahvesi ve çikolata oldu. Kazanan takım Türk kahvesi ve yanında çikolata kazanacak.