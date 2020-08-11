Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek
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Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek

- Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, yapımı devam eden tünel inşaatının tamamlanması ile kabus olmaktan çıkacak Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, yapımı devam eden tünel inşaatının tamamlanması...

11.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:21

- Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek

Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, yapımı devam eden tünel inşaatının tamamlanması ile kabus olmaktan çıkacak

SİVAS - Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, yapımı devam eden tünel inşaatının tamamlanması ile kabus olmaktan çıkacak.

Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Birçok kazanın da yaşandığı geçitte kış aylarında ulaşımın aksamaması için 2016 yılında başlatılan tünel çalışmaları devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yağdonduran tünelinde incelemelerde bulundu. Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer'den çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, tünelde çalışan işçilerle de sohbet etti.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, kış aylarında sürücülerin kabusunu ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Coğrafyanın meşakkatli olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Zor bir coğrafya, biraz uzun sürmesinin gerekçesinin de bu olduğunu söylemek istiyorum. 800 metre yeraltı tüneli, yaklaşık 700 metre aç kapa yani yeraltı tünelinden sonra ayrı bir kar paneli şeklinde imalatlar yapılıyor. İnşallah elektromekanik işlerin yine bu işler bünyesinde yapılarak da 2021 yılından sonra bu kabus bitecek. Sivas'ta bir kış daha yaşayacak ve artık yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah Sivas, Malatya arası ve Sivas'ın Kangal, Divriği, Gürün ilçelerimizin de Sivas'ımızla olan bağlantısı gönül bağlantısı gibi sıkı ve güvenli olacak" dedi.

Kızıldağ ve Çamlıbel tünelleri gündemde

Kış aylarında sürücülere büyük zorluk yaşatan Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinin ve tünellerinin de planlandığını ifade eden Ayhan, "'Gidemediğin Yer Senin Değildir' diyen Halil Rıfat Paşa'nın torunları, genç mühendisler dağda taşta harika çalışmalar yapıyor. Karayolları Sivas 16. Bölge Müdürlüğü coğrafyamızda hummalı çalışmaktadır. Baktığımızda, yol standardımıza baktığımızda bunu çok rahat görebiliriz. Yine aynı şekilde Geminbeli tünelinde çalışmalar devam etmekte, Kızıldağ ve Çamlıbel de aynı şekilde planlama aşamasında, projeleri bitti. İnşallah ödenek temini noktasında halledildiği zaman da oraların da gereği yapılacaktır. Ben emek verenlere teşekkür ediyorum, devletimize minnettarız. Hakikaten 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneklerinden birisi rakım bin 700 ve ağustos ayının ortasında şiddetli rüzgar olan bir yer burası. İnşallah Sivas'ımız bu yolda seyahat edenlerin kabusunu bir yıl sonrasında bitirmiş olacağız ve Sivas'ımız da güzel bir hizmeti bünyesine katmış olacak. Fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek

Kaynak: İHA

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