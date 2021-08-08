Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
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Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum

Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta Bodrum'da yangın bölgesinde teknede fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşımının ardından büyük tepki gören Süreyya Yalçın, "Farkında olmadan büyük bir yanlış yaptım. Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum" dedi.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Tatil için Türkiye'ye gelen sosyetik güzel, Amerika'daki sağlık sistemini beğenmediğini, Allah'a 'Beni başka ülkelerin doktorlarına muhtaç etme' diye dua ettiğini söyledi. Uzun süredir Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, Bodrum'daki evini Günaydın'a açtı. En son iki yıl önce Türkiye'ye gelen sosyetik güzel, yaptığı bir paylaşımdan dolayı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyetik güzel kendisiyle ve o paylaşımla ilgili merak edilenleri anlattı. Süreyya Yalçın, Sabat'tan Evren Abdullahoğlu'nun sorularını cevapladı.

Peki Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı düşünüyor musunuz?

Ne yazık ki hayır. Çünkü Ozan'ın işleri nedeniyle orada olmak zorundayız. Ama ileride 6 ay Miami, 6 ay Türkiye'de kalmayı düşünüyoruz zaten burada yazılım şirketimiz var onunla da ilgileniyoruz.

Türkiye'de vazgeçilmeziniz nedir?

Bütün dünyanın hayran olduğu İstanbul ve İstanbul Boğazı var her şeyden önce benim ülkem, ülkeme aşığım.

Takılarınızdan bahsedebilir misiniz? Neden Süreyya Yalçın denince akla hemen takılar geliyor?

Takılar benim ruhumu yansıtıyor çok seviyorum. Küçüklüğümden beri her taktığım takının benim için bir anlamı var mesela yıldızlı takılar ismimin anlamını, ok ve yaylar burcumu yansıtıyor. Işıldayan her takım beni anlatıyor.

Türkiye'nin sağlık konusunda Amerika'dan çok önde olduğu biliniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle katılıyorum. Her konuda olduğu gibi sağlıkta da çok öndeyiz ve Türkiye'den her ayrılışımda uçakta önce 'Allah'ım kazadan koru sağ salim indir uçağımızı ve beni başka ülkelerin doktorlarına muhtaç etme' diye dua ederim.

Rahmetli babanız Faruk Yalçın hakkında konuşmak ister misiniz?

Her zaman ve daima benim ilk aşkım olarak kalacak...

Eşinizini tanımlayabilir misiniz?

Kelimelerle ifade etme şansım yok... Dünyanın en özel ve en güzel kalbine sahip. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır! Ama detaya inmek gerekirse yardımsever, sevgi dolu, düşünceli çok çok mütevazı, dost canlısı, hayvan ve insan sevgisi çok fazla biri, anlayışlı, her yaptığı işi ciddiye alan disiplinli kararlı ve net bir insan Ozan.

Bir röportajınızda '12 yaşındayken her gece ağlayıp dua ederdim' demişsiniz hala dua ediyor musunuz?

Dua tabii ki ediyorum ama artık nadir ağlıyorum. Hayat işte... İnsan her şeyi kabulleniyor ve alışıyor.

Orman yangınları sırasında yaptığınız tekne paylaşımı nedeniyle sosyal medyada çok tepki aldınız. Bize o günü anlatır mısınız?

Uzun süredir Türkiye'ye gelmemiştim o gün Türkiye'deki ilk günümdü. Bir gün önce Miami'de evimdeydim zaten televizyon izlemem, yangından haberim olmadan o paylaşımı yaptım ve fark edince sildim. Fakat olan oldu çok tepki gördüm. Beni tanımayanlar duyarsız olduğumu düşündü. Bana 'Vatan haini' bile dediler. Çok, çok üzüldüm. Herkesten özür diliyorum.

Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum
Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum

Kaynak: Snob Magazin

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Süreyya Yalçın: Çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum - Haberler Magazin
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