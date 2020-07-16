SUR TEHLİKESİ ALTINDA YAŞAM -1
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SUR TEHLİKESİ ALTINDA YAŞAM -1

İstanbul'da her an çökme riski bulunduğu belirtilen 20 burç çevre sakinlerini tedirgin ediyorRisk taşıyan burç altında bostanda çalışan Ahmet Kaplan, "Şuradan geçerken ödüm patlıyor üstüme yıkılacak diye" diye konuştu.

16.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:02

İstanbul'da her an çökme riski bulunduğu belirtilen 20 burç çevre sakinlerini tedirgin ediyor

Risk taşıyan burç altında bostanda çalışan Ahmet Kaplan, "Şuradan geçerken ödüm patlıyor üstüme yıkılacak diye" diye konuştu.

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da çökme riski olduğu belirlenen 20 burç çevre sakinleri için büyük risk oluşturuyor. Her an çökme korkusuyla sur altında çalıştıklarını söyleyen bostancı Ahmet Kaplan, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

İstanbul'da tarihi surlarda çökmeler artmaya başladı. Fatih'te dün meydana gelen çökmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Edirnekapı-Sulukule arasında bugün yıkımı olan saha da, öncelikli olarak onarılması gereken 20 burçtan birisi. Bu 20 burçta acil müdahale gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sadece kültürel mirasın yok olması değil, çevresinde yaşayan insanlar için de büyük bir tehlike. Sahada da gördüğünüz gibi insanlar yaşıyor hatta bazı noktalarda tarım faaliyeti gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Polat'ın dikkat çektiği burçların çevresindeki yaşayanlar tedirginlik içinde.

35 yıldır Yedikule bostanlarında çalışan yapan Ahmet Kaplan, her an ölüm korkusuyla çalıştıklarını dile getirdi. Kaplan, "Çoğu yerler zaten çöktü. Tehlikeli yani buralar hep tehlikeli. Can güvenliğimiz yok gibi bir şey. Mecbur kendimizi kollamaya çalışıyoruz. Baba mesleği bu bize. 3 kuşaktır bu işi yapıyoruz. Bizden sonra yapılacağını zannetmiyorum ama. Çocuklar gelmiyorlar bahçeye korkuyorlar buradan. Tehlike olmaz olur mu? Mesela bu kaya kopmuş buradan. Düşme tehlikesi var. Bir yağmur yağsa ufak bir zelzele olsa kopabilir. Düşünün çocuk buraya gelse, otursa bir şey yapsa can tehlikesi var güvenliği yok yani. Tehlikeli ama yapacak bir şeyimiz yok başka. Başka imkanımız yok" şeklinde konuştu.

Meyve almak isteyen çocukların bostana girmelerine izin vermediklerini söyleyen Ahmet Kaplan, "Çocuğa laf anlatılmaz ki. Buradan gelir meyve koparmaya çalışır. Kafasına bir taş düşse kaleden mesela Allah korusun. Biz sokmamaya çalışıyoruz. Canı isterse biz veriyoruz ama buraya sokmamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAHİPSİZ NOKTALAR HARABEYE DÖNMÜŞ DURUMDA"

30 senedir bostancı olan Yedikule Bostancılar Dernek Başkanı Dursun Kaplan, "Bazı yerlerde gerçekten tamir edilmesi gereken yerler var. Örneğin Silivrikapı'dan Topkapı arasında hatta Balat'a kadar uzanan kale surlarında göçecek yerler var. Tabii ki bizler de isteriz buraların tamir olmasını. Sonuçta burası tarihi bir eser. Sahipsiz noktalarda ateş yakılıyor. ya da birisi duyuyor burada hazine var diye. Kalenin burçlarını kazmaya çalışıyor. Sahipsiz yerler bayağı bir harabeye dönmüş durumda" şeklinde konuştu.

Edirnekapı-Sulukule arasındaki yolun tehlikeli olduğunu ifade eden İsa Türkmen, "Valla tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Bu konuda yetkililer inşallah bir müdahalede bulunurlar. Yılların vermiş olduğu birikimle yıpranmışlıkları var. Bu konuda inşallah tadilatı ve incelemesi yapılırsa iyi olur. Burası yoğun bir cadde. Sıkıntı yaratabilir. En azından bakım yapılacaksa bakımı, tadilatsa eğer tadilatı gereken yapılırsa insanlar da burada huzur içinde yolculuğunu yapabilirler" dedi.

"ÜSTÜME YIKILACAK DİYE ÖDÜM KOPUYOR"

30 yıldır Sulukule'de oturduğunu söyleyen Yıldız Çetin ise, "Tehlikeli olmaz olur mu hiç? Mesela ben normalde buradan geçemiyorum korkuyorum bugün hayvanlara yem vermek için geçtim. Şuradan geçerken ödüm patlıyor üstüme yıkılacak diye çok tehlikeli yani oralar tamir edilsin onarılması lazım. Korku olmaz olur mu duvar dibinden yürüyemiyoruz korkudan" ifadelerini kullandı.

SUR TEHLİKESİ ALTINDA YAŞAM -1

Kaynak: DHA

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