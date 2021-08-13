Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı
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Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Avustralya'da bir süpermarkette öpüşen iki kadın, aynı sırada markette kendilerini izleyen çocukların babaları tarafından darbedildi. Yaşadıklarını Tik-Tok'tan anlatan Anueta Madison-Vanderbuild, olay nedeniyle çok sayıda destek mesajları aldıklarını ifade etti.

Avustralya'daki bir süpermarkette ilginç anlar yaşandı. Anueta Madison-Vanderbuild isimli kadın ile yanındaki bir diğer kadın arkadaşı, süpermarkette öpüşmeye başladı. Bu sırada ikiliyi, markette alışveriş yapan iki çocuk izledi. Oğullarının, kadınlara baktığını gören öfkeli baba ise kadınların öpüşmelerinin yanlış olduğunu söyledi. Ancak video kaydı başlatan kadınlar ile adam arasında çıkan arbede sonucu adam, kadınları darbetti.

Süpermarkette öpüşen kadınlar, tanımadıkları adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

"ÇOCUKLARIMIN NE GÖRECEĞİNİ BEN SEÇERİM"

İddialara göre kadınlara tepki gösteren adam, "Çocuklarımın ne göreceğini ancak ben seçerim. 18 yaşına geldiklerinde istedikleri tercihi yaparlar. Fakat bir süpermarkete geldiğimizde sakin ortam isteriz" ifadelerini kullandı.

Süpermarkette öpüşen kadınlar, tanımadıkları adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

"SADECE TEŞEKKÜR İÇİN ÖPTÜM"

Anueta Madison-Vanderbuild isimli kadın ise arkadaşını sadece teşekkür amacıyla öptüğünü belirterek, "Arkadaşımı teşekkür amacıyla öptüm. Farklı bir niyetimiz yoktu. Arkamı döndüğümde ise babanın, çocuklarına 'Sakin olun' dediğini duydum" diye konuştu.

Süpermarkette öpüşen kadınlar, tanımadıkları adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

KAYDI DURDURMALARINI İSTEDİ

Anueta Madison, adamın video çektikleri fark etmesinin ardından kendilerine kaydı durdurmalarını söylediğini ve bunun ardından aralarında çıkan arbede sonucu darba uğradıklarını anlattı.

Süpermarkette öpüşen kadınlar, tanımadıkları adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

"DESTEK MESAJLARI ALDIK"

Anueta, videonun Tik-Tok'ta yayınlanmasının ardından çok sayıda destek mesajı aldıklarını söyledi. Anueta, şöyle konuştu: Pek çok insan onun şiddet içeren eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı ama çoğunluk, attıkları mesajlar ve destekleyici sözleriyle yanımda olduklarını dile getirdi.

Süpermarkette öpüşen kadınlar, tanımadıkları adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı
Arkadaşları bile fark etmedi! Sahte doktor, 8 ay boyunca hastanede muayene yaptı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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