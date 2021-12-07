Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı - Haberler Magazin
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Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Attığı kahkaha ile ünlenen ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonlar da dikkat çekti.

Gerek paylaşımları gerekse de pozlarıyla her daim konuşulan başaran Saba Tümer, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi.

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı. 51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.

Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.

Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

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