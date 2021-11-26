Sunar 'Palandöken 2021'i paylaştı

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2021 yılı çalışma sezonu içerisinde gerçekleştirdikleri hizmet, yatırım ve projeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine paylaşıyor. Meslek Teşekküleri, Sivil Toplum Örgütleri ile vatandaş memnuniyetini sahada kayda geçen Başkan Sunar, tespit ve öngörüleri alarak 2023 yol haritasını oluşturuyor.

"Sivil Toplum Kuruluşlarına Palandöken Sunumu' başlığı altında; Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 No'lu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Hakan Gözübüyük, Birlik Haber -Sen Başkanı Bülent Ceyran, Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı ve Büro-Sen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek'i ağırlayan Başkan Sunar, ilçeye taşıdığı hizmet ve yatırımları paylaştı.

Sendika temsilcilerine 2021 palandöken sunumu

İlk olarak Millet konağına dönüştürdükleri eski Başkanlık konutunu inceleyen heyet, daha sonra yeşil alan yatırımları; Yimpaş, Saklı bahçe ve Park Tarabya'ya çıkarma yaptı. Yeni Şantiye alanında devam eden yatırımları yerinde gören STK temsilcileri, ilçenin 5 merkezi mahallesinde tamamlanan asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla birlikte hizmete açma aşamasına getirilen taziye evlerini tetkik etti.

'Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar' projesi kapsamında hizmet aşamasına getirilen Süt Ürünleri tesisini de inceleyen konuklar, son olarak Palandöken'in eteklerinde bulunan kent ormanında devam eden Vadi Palandöken Nefes projesini gözlemledi.

Başkan Sunar'dan teşekkür

Alt ve üst yapısı, sosyal tesisleri, yeşil alanları ve yerel hizmetleriyle Palandöken'de 2021 çalışma sezonunu program hedeflerini aştıklarını ifade eden Başkan Sunar, Hizmet Takdim Gezisi programına katılan sendika başkanlarına teşekkür etti.

Başkan Sunar, yaptığı değerlendirmede, '5 merkezi mahallemizde 100'lerce sokağın kaldırım ve asfaltını yeniledik. Sezon içerisinde 3 yeni yeşil alanı Palandökenlilerin hizmetine sunduk. İlçemizin geleceğine katkı sağlayacak proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Başkanlık konutunu millet konağına dönüştürerek, Palandökenlilerin hizmetine açıyoruz. Vizyon projelerimiz arasında yer alan 'Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar' projemiz kapsamında temelini attığımız süt ürünleri işleme tesisimizi hizmete açma aşamasına getirdik. Kent ormanında hayata geçirdiğimiz Vadi Palandöken Nefes Projemizin 1'inci etabını tamamladık. 5 merkezi mahallemizde taziye evleri inşa ettik. Kırsal mahallelerimizi de merkezi mahallelerimizden ayırmadık. Köylerimizde de alt ve üst yapı faaliyetlerimizin yanında, dar gelirli ailelerimize ve sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ciddi katkı sağladık. Köylerimize Kültür evleri inşa ettik. Köy içi yolların tamirat ve onarımı, köy içi çevre düzenlemesi, mezarlık çevre düzenlemesi ve duvar yapımı, arazi yollarının düzenlenmesi, mevcut sulama kanallarının iyileştirilmesi, cami bahçe duvarlarının düzenlenmesi, çoban evlerinin tamiratı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza konut, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin onarımı, afetzede vatandaşlarımıza destek gibi fiziki projeler kayda geçtik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu gezi programıyla da bütün bu faaliyetlerimizi, sendika başkanlarımıza paylaşma imkanı bulduk. Katılım sağlayan değerleri başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." İfadelerine yer verdi.

'Palandöken altın çağını yaşıyor'

İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin gezi sonrasında değerlendirmelerde bulunan heyet, Başkan Sunar'a takdim gezisi ve ilçeye yapılan hizmetlerden ötürü takdir hislerini sundu. Memur-Sen Erzurum il Başkanı Mustafa Karataş, "Palandöken hakikaten altın çağını yaşıyor." diyerek, Başkan Sunar'ın ilçede yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğuna vurgu yaptı. Karataş, "Bugünkü gezi programında Palandöken Belediyemizin ilçeye taşıdığı hizmet ve yatırımları yerinde görme imkanı bulduk. Değerli başkanımız ilçede önemli çalışmalara imza atıyor. Palandöken, çalışkan başkanıyla büyüyor, gelişiyor. Hizmet ve yatırımları için teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Bugün gerçekleştirdiği hizmetlere dönük gezi programı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Palandöken'imize çıktıkları bu hizmet yolculuğunda başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." İfadelerine yer verdi. - ERZURUM