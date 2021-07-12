Sultangazi Belediyesi, LGS tercih sürecinde gençlere yardım ediyor
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Sultangazi Belediyesi, LGS tercih sürecinde gençlere yardım ediyor

Sultangazi Belediyesi, LGS tercih sürecinde gençlere yardım ediyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, oluşturduğu LGS tercih merkezleriyle gençleri lise tercih sürecinde yalnız bırakmıyor.

Sultangazi Belediyesi, oluşturduğu LGS tercih merkezleriyle gençleri lise tercih sürecinde yalnız bırakmıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezlerdeki deneyimli ve uzman hocalarla bir araya gelen gençler, kariyer hedeflerine uzanan yolda doğru adımlarla ilerlemek için ihtiyaç duydukları desteği ücretsiz olarak alıyor.

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), gençlerin sınavda aldıkları puan temelinde, ilgilerine en fazla hitap eden alanlara yönelmeleri ve bu alanları destekleyecek doğru liseleri tercih etmeleri noktasında profesyonel destek sunuyor.

Her yıl yüzlerce gencin doğru eğitim kurumlarına yerleşmesini sağlayarak yüzleri gülümseten SEDA, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası, Sultançiftliği, İsmetpaşa, Habipler, Esentepe ve Uğur Mumcu SEDA Şubesi olmak üzere Sultangazi'nin 6 farklı noktasında oluşturulan tercih merkezlerinde tamamen ücretsiz sunulan tercih desteği, alanında uzman hocalar tarafından sağlanıyor.

Açıklamada Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda yer alan SEDA Tercih Noktasını ziyaret ederek, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet ettiği belirtildi.

Gençlerin pırıl pırıl yüzlerinde aydınlık bir geleceğin izlerini gördüğünü belirten Dursun, "Genç nüfusumuzun fazla olması, ilçemizin sahip olduğu en büyük avantajlardan biri. Zeki, dinamik, ışıl ışıl bir nesil yetişiyor Sultangazi'de. ve ben tüm yüreğimle inanıyorum ki bu gençler ilçemizi ve ülkemizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.

Dursun, bu bilinçle gençlerin güzel hayallerine çok büyük değer verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sahip olduğu bu hayalleri desteklemek için her zaman onların yanındayız. SEDA'da görev alan ve şu anda tercih merkezlerimizde gençlerimizin yanında yer alan hocalarımızı özenle seçtik; hepsi alanında uzman, başarılı öğretmenler. Çünkü bizim gençlerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. İnşallah burada aldıkları destekle gönüllerinde yatan okullara yerleşecekler ve hayallerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecekler. Bizler bu yolda SEDA, bilim merkezimiz, yaz spor okullarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz daha nice projelerimiz ile onların yanındayız, onları sonsuz destekliyoruz. Çünkü biz, onlara sonsuz güveniyoruz. Ben SEDA'da görev yapan yöneticilerimize, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve en önemlisi buradaki pırıl pırıl gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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