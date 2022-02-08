İmamoğlu dediğini yaptı! Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi

İstanbul Fatih'te tarihi Süleymaniye semtinde Süleymaniye Camii'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara konu olan İlim Yayma Vakfı'na ait inşaatla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, inşaatın tartışmalara konu olmasının ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak "Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.

İBB GENEL SEKRETERİ İNŞAATA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İnşaatın görüntüsünü paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!" diyerek inşaata tepki göstermişti.

İLİM YAYMA VAKFI FERAGAT ETTİ

Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan feragat ettiğini belirterek, "Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI: KALIP SİSTEMİ YIKILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan, "Yasal bir bina. Ama yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. İlim Yayma Vakfı zaten açıklama yaptı gereğini yapacağız dedi. Yasal hakları olmasına rağmen geri adım atacağını söyledi. Bu binadaki kalıp sistemleri de söküldü. Parafet kalıp sistemi yıkıldı, kat ilavesi yok. Kurulların alacağı karara uyacağız dedi İlim Yayma Vakfı. İnşaat durdu, Kurulların alacağı kararlar bekleniyor." ifadelerini kullandı.

BETON KALIPLARI SÖKÜLDÜ

İnşaatın son halinde görüldüğü gibi son kattaki kalıplar sökülmüş durumda. Koruma Kurulu'nun kararının ardından da son katla ilgili girişim başlayacak.

İMAMOĞLU: İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz." dedi.

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