Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu - Haberler
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Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu

Haberler.com - Güncel
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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda mikrofonu eline alan bir çocuk Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" ifadelerini kullandı. Büyük yankı uyandıran olay sonrasında eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir mitinginde rakibi Bülent Ecevit'e selam söylemek isteyen çocuğu memnuniyetle karşılaması ve kameralara poz vermesi yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte mikrofonu eline alan küçük bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain." demesi büyük yankı uyandırdı. Muhalefet kanadından söz konusu ifade için tepki üstüne tepki gelirken sosyal medyada ise eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir miting anısı gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Yıllar önce Demirel'in bir mitingi sırasında elinde o zaman en büyük rakibi Bülent Ecevit posteri taşıyan bir çocuğun gelmesi ile başlayan hikaye, yeniden gündeme taşındı. Küçük çocuğun Ecevit'e selam göndermek istediğini söylemesi üzerine Demirel bu talebi memnuniyetle karşılar. "Tabii ki selamını iletebilirsin" diyen Demirel, daha sonra Ecevit posterini taşıyan küçük çocukla kameralara poz verir.

İşte yeniden gündem olan o kare:

Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit fotoğrafı taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu

Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Demirel, Güncel, Haber

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Yorumlar (7)

ERKAN :

ülkemiz için, tarihimiz için, insanlığımız için çok ama çok üzücü bir durum. küçücük çocuk bunlara alet edilmemeliydi. doğru yaptığınız işler varsa halk zaten görüp oyunu veriyordu. Bunlara ne gerek duydunuz ki. değermiydi? siyasiler gelir geçer ama daha vahimi bunu savunacak kadar yozlaşmış olmamızda.

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ÖMER ÇELİK:

Adamlık başka bir şey herkesin üzerinde durmaz.

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YOĞURTÇU :

şimdi bi lafa baktım bide sana baktım ... yok senden olmaz...

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