Sudan'da "Aralık Devrimi"nin 2. yılındaki protestolarda hükümetin istifası istendi

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği kitlesel protestoların ikinci yıl dönümünde, hükümetin istifası talebiyle geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum, Kesele, Doğu Darfur, Kadarif gibi birçok eyalette sokaklara inen binlerce Sudanlı, "Aralık Devrimi" olarak da adlandırılan gösterilerin ikinci yılında, hayat pahalılığını, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren sloganlar attı. Protestocular, devrimin hedefinden uzaklaştığı gerekçesiyle hükümetin istifasını istedi.

"Halk rejimi devirmek istiyor"

Güvenlik güçleri, başkentte, askeri müdahaleye giden süreçte aylarca rejim karşıtı oturma eylemlerinin yapıldığı, ordunun genel karargahına çıkan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Askerler, ordu karargahı ve bakanlıkların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok ana caddeyi trafiğe kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan yüzlerce kişi, devrimin hedeflerini gerçekleştiremediği ve hayat pahalılığı gerekçesiyle geçiş hükümetini istifaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki kalabalık, "Özgür devrimciler yolculuğu tamamlayacak. Askeri hakimiyete hayır. Abdullah Hamduk hükümeti düş artık. Halk rejimi devirmek istiyor"" diye sloganlar attı.

Eylemciler, Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi adlı yeni oluşum nedeniyle iktidarın askeri kanadına tepki göstererek konseyin iptalini ve parlamentonun kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

Umdurman kentinde de meclis binasına yürüyen gruplar, Aralık Devriminin "özgürlük, barış ve adalet" sloganlarının yerine getirilmesi, gösterilerde hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma komisyonunun nihai raporlarını açıklaması ve eski rejimin suçlu isimlerinin yargılanması gibi taleplerini dile getirdi.

Kesele eyaletinin Halfa el-Cedide bölgesindeki göstericiler de "Siyasilerin tamamı devrilecek, Hükümet düşsün, Laikliğe ve hayat pahalılığına hayır" yazılı pankartlarla kötüleşen ekonomik şartları ve dini konulardaki bazı reformlar nedeniyle geçiş hükümetini protesto etti.

Batıdaki Darfur ve doğudaki Kadarif eyaletlerinde de hükümetin ve hayat pahalılığın protesto edildiği benzer gösteriler düzenlendi.

Aralık Devrimiyle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askerin yönetimi devralmasının ardından 5 Eylül 2019'da kurulan geçiş hükümetinin Başbakanı Abdullah Hamduk, barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer aldığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden ötürü zor dönemden geçiyor. Sudan, darbeden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem