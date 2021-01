Su altında kalacak Yusufeli'nin, yeni yerleşim yerinde sona gelindi

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 7'nci kez taşınacak olan ilçe için yeni yerleşim yerindeki çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor. Tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda, 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

İNŞAAT SAHASINI GEZDİLER

Çalışmaları inceleyen AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Alkan, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, Yeni Yerleşim Yeri Sorumlusu Mühendis Suat Köse'den son durumu hakkında bilgi aldı. Milletvekili Balta ve beraberindekiler, daha sonra yeni yerleşim yerini gezdi. Yapılan binaları ve kamu kurumlarını inceledi.

'VATANDAŞLARIMIZ, MUTLU OLACAK'

Yeni yerleşim yerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Milletvekili Balta, "Gerçekten muazzam işler yapılıyor. Bir hayalin gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Bu coğrafyaya 10 yıl önce baktığımızda 'buraya nasıl yeni ilçe kurulacak' diye herkesin bir endişesi vardı. Ama bugün buraları gezerken, yeni yerleşim yerinin ne kadar güzel olduğunu gördük. Burada yaşayan vatandaşlarımız, mutlu olacak. Yeni yerleşim yerine her geldiğinde hayretim artıyor. Bu coğrafyada bu kadar güzel ve güçlü yapılaşmanın olması hepimizi mutlu ediyor. Her şey bitmiş değil, çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların her aşamasını takip ediyoruz" diye konuştu.

'SEVİNCİ VE ÜZÜNTÜYÜ BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Topraklarını terk etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Ancak bir yandan da çocuklarımıza gelecekte yaşayacakları güzel bir ilçe var etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem sevinci hem üzüntüyü bir arada yaşıyoruz. Burası zor bir coğrafya ve geçmişte herkes 'acaba buradan bir ilçe çıkar mı' diye tereddüt içindeydi. Ama şimdi 21'inci yüzyılın ilçesini inşa etmek bizleri mutlu ediyor. Çalışmaların bütün aşamalarına katkı vermeye çalışıyoruz. Bizim bile hayal edemediğimiz bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR