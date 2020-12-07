Stray Kids '2020 Mama Victory Song' sözleri nelerdir? Stray Kids "Victory Song" Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!
Stray Kids grubunun yeni şarkısı çıktı. 2020 Mama versiyonu olan "Victory Song" şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Victory Song İngilizce ve Türkçe şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Güney Kore'nin başarılı gruplarından birisi olan Stray Kids yeni şarkısını çıkardı. Şarkı severler Victory Song'un sözlerini merak etti. İşte karşınızda Victory Song sözleri ve şarkı hakkında bilgiler!
STRAY KİDS "VİCTORY SONG" İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
Stray Kids ah
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
Roll the dice hunnid times
I know even with my eyes closed, roll the dice, I'm throwing it all
Victory song all the time
I hear the victory song even with my ears closed
The free spirit of the winner, a smile on my face
Who's like me? Who can be like me? Get the (oops) out of here
Such an aromatic flower path, drunk with the scent
I'm flying higher, my existence alone is against the rules
I'll never stop
I'll throw it all, I'll go all out
I'm fighting a fight I'll win anyway
Throw it all
I'll never fall back
Overflowing with confidence and a fighting spirit
Throw it all
The shouts of a winner
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
I'm going forward, I'm going up, fly high
Who can dare stop me?
The king of the jungle, tiger, an anaconda to swallow you
I'm going toward my goal, going higher
What do you mean what do I do? Amateurs
What do you mean what do I do? So funny
It's either black or white
Whatever direction the compass points
Hurry, I got it, I can go anywhere
I'm only satisfied once I arrive
I'll never stop
I'll throw it all, I'll go all out
I'm fighting a fight I'll win anyway
Throw it all
I'll never fall back
Overflowing with confidence and a fighting spirit
Throw it all
The shouts of a winner
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
The atmosphere is hot, my passion is lit on fire
I've never learned to be afraid of failure
There's no height I can't go over
Just believe in myself
I'll climb up one by one
The shouts of a winner
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
Undefeated
Listen to this victory song
STRAY KİDS "VİCTORY SONG" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
Stray Kids ah
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
Zarı hunnid kez at
Biliyorum gözlerim kapalı olsa bile, zarları at, hepsini atıyorum
Zafer şarkısı her zaman
Kulaklarım kapalı olsa bile zafer şarkısını duyuyorum
Kazananın özgür ruhu, yüzümde bir gülümseme
Kim benim gibi Kim benim gibi olabilir? (Oops) buradan çıkar
Böyle aromatik bir çiçek yolu, kokuyla sarhoş
Daha yükseğe uçuyorum, varlığım tek başına kurallara aykırı
Hiç bir zaman durmayacağım
Hepsini atacağım, hepsini dışarı çıkaracağım
Kavga ediyorum, yine de kazanacağım
Hepsini fırlat
Asla geri dönmeyeceğim
Kendine güven ve savaşan bir ruhla dolup taşıyor
Hepsini fırlat
Bir kazananın bağırışları
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
İleri gidiyorum, yukarı çıkıyorum, yüksekten uçuyorum
Beni durdurmaya kim cüret edebilir?
Ormanın kralı, kaplan, seni yutacak bir anakonda
Hedefime doğru ilerliyorum, daha yükseğe çıkıyorum
Ne demek ne yapacağım? Amatörler
Ne demek ne yapacağım? Çok komik
Ya siyah ya beyaz
Pusulanın gösterdiği yön ne olursa olsun
Acele et, anladım, her yere gidebilirim
Sadece vardığımda tatmin olurum
Hiç bir zaman durmayacağım
Hepsini atacağım, hepsini dışarı çıkaracağım
Kavga ediyorum, yine de kazanacağım
Hepsini fırlat
Asla geri dönmeyeceğim
Kendine güven ve savaşan bir ruhla dolup taşıyor
Hepsini fırlat
Bir kazananın bağırışları
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
Atmosfer sıcak, tutkum yanıyor
Başarısızlıktan korkmayı asla öğrenmedim
Üstünden geçemeyeceğim yükseklik yok
Sadece kendine inan
Teker teker tırmanacağım
Bir kazananın bağırışları
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
Yenilmez
Bu zafer şarkısını dinle
STRAY KİDS GRUBU HAKKINDA BİLGİLER
Stray Kids, JYP Entertainment tarafından 2017 yılında oluşturulan erkek grubu. Grubun sekiz üyesi vardır: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, ve I.N. Orijinal haliyle grup dokuz üyeydi ancak Woojin 2019 yılında gruptan ayrıldı. Grup resmi çıkışını 25 Mart tarihinde I Am Not ile yaptı.
STRAY KİDS GRUBU ÜYELERİ
JYP Entertainment'in resmi sitesiyle bağlantılıdır.
Şimdiki üyeler:
Bang Chan : Lider, Vokal, Rapper, Yapımcı, 3RACHA üyesi
Lee Know : Ana dansçı, Vokal, Rapper
Changbin : Ana Rapper, Yapımcı, 3RACHA üyesi
Hyunjin : Visual, Ana Dansçı, Rapper
Han : Ana Rapper, Vokalist, Yapımcı,[4] 3RACHA üyesi
Felix : Dansçı, Vokalist, Rapper
Seungmin : Ana Vokalist
I.N: Vokalist, Maknae
Eski üyeler:
Woojin