Stray Kids '2020 Mama Victory Song' sözleri nelerdir? Stray Kids "Victory Song" Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!

Güney Kore'nin başarılı gruplarından birisi olan Stray Kids yeni şarkısını çıkardı. Şarkı severler Victory Song'un sözlerini merak etti. İşte karşınızda Victory Song sözleri ve şarkı hakkında bilgiler!

STRAY KİDS "VİCTORY SONG" İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

Stray Kids ah

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

Roll the dice hunnid times

I know even with my eyes closed, roll the dice, I'm throwing it all

Victory song all the time

I hear the victory song even with my ears closed

The free spirit of the winner, a smile on my face

Who's like me? Who can be like me? Get the (oops) out of here

Such an aromatic flower path, drunk with the scent

I'm flying higher, my existence alone is against the rules

I'll never stop

I'll throw it all, I'll go all out

I'm fighting a fight I'll win anyway

Throw it all

I'll never fall back

Overflowing with confidence and a fighting spirit

Throw it all

The shouts of a winner

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

I'm going forward, I'm going up, fly high

Who can dare stop me?

The king of the jungle, tiger, an anaconda to swallow you

I'm going toward my goal, going higher

What do you mean what do I do? Amateurs

What do you mean what do I do? So funny

It's either black or white

Whatever direction the compass points

Hurry, I got it, I can go anywhere

I'm only satisfied once I arrive

I'll never stop

I'll throw it all, I'll go all out

I'm fighting a fight I'll win anyway

Throw it all

I'll never fall back

Overflowing with confidence and a fighting spirit

Throw it all

The shouts of a winner

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

The atmosphere is hot, my passion is lit on fire

I've never learned to be afraid of failure

There's no height I can't go over

Just believe in myself

I'll climb up one by one

The shouts of a winner

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

Undefeated

Listen to this victory song

STRAY KİDS "VİCTORY SONG" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

Stray Kids ah

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

Zarı hunnid kez at

Biliyorum gözlerim kapalı olsa bile, zarları at, hepsini atıyorum

Zafer şarkısı her zaman

Kulaklarım kapalı olsa bile zafer şarkısını duyuyorum

Kazananın özgür ruhu, yüzümde bir gülümseme

Kim benim gibi Kim benim gibi olabilir? (Oops) buradan çıkar

Böyle aromatik bir çiçek yolu, kokuyla sarhoş

Daha yükseğe uçuyorum, varlığım tek başına kurallara aykırı

Hiç bir zaman durmayacağım

Hepsini atacağım, hepsini dışarı çıkaracağım

Kavga ediyorum, yine de kazanacağım

Hepsini fırlat

Asla geri dönmeyeceğim

Kendine güven ve savaşan bir ruhla dolup taşıyor

Hepsini fırlat

Bir kazananın bağırışları

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

İleri gidiyorum, yukarı çıkıyorum, yüksekten uçuyorum

Beni durdurmaya kim cüret edebilir?

Ormanın kralı, kaplan, seni yutacak bir anakonda

Hedefime doğru ilerliyorum, daha yükseğe çıkıyorum

Ne demek ne yapacağım? Amatörler

Ne demek ne yapacağım? Çok komik

Ya siyah ya beyaz

Pusulanın gösterdiği yön ne olursa olsun

Acele et, anladım, her yere gidebilirim

Sadece vardığımda tatmin olurum

Hiç bir zaman durmayacağım

Hepsini atacağım, hepsini dışarı çıkaracağım

Kavga ediyorum, yine de kazanacağım

Hepsini fırlat

Asla geri dönmeyeceğim

Kendine güven ve savaşan bir ruhla dolup taşıyor

Hepsini fırlat

Bir kazananın bağırışları

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

Atmosfer sıcak, tutkum yanıyor

Başarısızlıktan korkmayı asla öğrenmedim

Üstünden geçemeyeceğim yükseklik yok

Sadece kendine inan

Teker teker tırmanacağım

Bir kazananın bağırışları

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

Yenilmez

Bu zafer şarkısını dinle

STRAY KİDS GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

Stray Kids, JYP Entertainment tarafından 2017 yılında oluşturulan erkek grubu. Grubun sekiz üyesi vardır: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, ve I.N. Orijinal haliyle grup dokuz üyeydi ancak Woojin 2019 yılında gruptan ayrıldı. Grup resmi çıkışını 25 Mart tarihinde I Am Not ile yaptı.

STRAY KİDS GRUBU ÜYELERİ

JYP Entertainment'in resmi sitesiyle bağlantılıdır.

Şimdiki üyeler:

Bang Chan : Lider, Vokal, Rapper, Yapımcı, 3RACHA üyesi

Lee Know : Ana dansçı, Vokal, Rapper

Changbin : Ana Rapper, Yapımcı, 3RACHA üyesi

Hyunjin : Visual, Ana Dansçı, Rapper

Han : Ana Rapper, Vokalist, Yapımcı,[4] 3RACHA üyesi

Felix : Dansçı, Vokalist, Rapper

Seungmin : Ana Vokalist

I.N: Vokalist, Maknae

Eski üyeler:

Woojin