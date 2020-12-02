- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
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- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

02.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:48

- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik" NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

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Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan toplantı bugün ikinci gününde devam ediyor. Covid-19 nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında ittifak üyeleri başta NATO 2030 projesi olmak üzere Rusya ile ilişkiler, Afganistan ve Doğu Akdeniz gibi gündemdeki konular ele alıyor. Toplantılara ilişkin geç saatlerde değerlendirme yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü ittifakımızı nasıl daha da güçlendirebileceğimiz konusunda NATO 2030 Projesini tartıştık. NATO 2030'u ve İttifakımızı geleceğe nasıl daha fazla uyarlayabileceğimizi tartıştık. Rusya ile durumu ele aldık ve Afganistan'daki durumu değerlendirdik" dedi.

Gündemdeki önemli bir başlık olarak Afganistan'daki NATO varlığının görüşüldüğünü belirten Stoltenberg şunları kaydetti:

"NATO, Afgan barış sürecini destekliyor. ve bunun bir parçası olarak oradaki varlığımızı sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri asker sayısını 2 bin 500'e düşürmeye karar verirken, NATO'nun eğitim misyonu devam ediyor. Bakanlar, terörle mücadelede Afgan güvenlik güçlerini desteklemek için tüm Müttefiklerin misyona bağlı kaldıklarını açıkça ifade ettiler"

"Kalsak da gitsek de maliyeti olacak"

Stoltenberg; "Afganistan'daki durumu değerlendirmeye devam ederken, önümüzdeki yılın başlarında bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalacağımız açık. Kalırsak, savaşmaya devam etme riskini alırız. Ayrılırsak, Afganistan'ın bir kez daha uluslararası teröristler için güvenli bir liman haline gelme riskini alırız. ve böyle bir fedakarlık ile elde edilen kazançların kaybı. Yani daha uzun süre kalmanın bir bedeli var. Ama çok erken ayrılmanın da bir bedeli var. NATO Savunma Bakanları önümüzdeki Şubat ayında bir araya geldiğinde bazı sert kararlar almamız gerekecek. Ama ne karar verirsek verelim, bunu koordineli ve düzenli bir şekilde yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rusya da gündemde

Toplantılarda Rusya ile ilişkilerin de ele alındığını belirten NATO Genel Sekreteri, "Ayrıca Rusya'nın bölgemizde devam eden askeri birikimini tartıştık. Silah kontrolü gibi konular da ele alındı. Rusya'nın anlaşmaları ihlal ettiğini ve baltaladığını görüyoruz. Ayrıca yeni silahlar yerleştiriyor. Bakanlar, daha kapsamlı bir silah kontrol rejimi geliştirmek için nükleer silah sınırlamalarının korunması için desteklerini ifade ettiler" dedi.

ABD ve Rusya arasında diyaloğu desteklediklerini bildiren Stoltenberg, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"ABD ile Rusya arasındaki diyaloğu ileriye dönük bir yol bulmak için memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü kendimizi nükleer savaş başlıklarının sayısını düzenleyen bir anlaşmanın olmadığı bir durumda bulmamalıyız. Rusya'nın istikrarı bozucu eylemlerini ele almak için NATO'nun caydırıcı duruşunu sürdürüyoruz. Aynı zamanda hepimiz Rusya ile diyaloğu sürdürmemiz gerektiği konusunda da hemfikiriz"

- Stoltenberg: 'Afganistan'daki durumu değerlendirdik'- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: 'Afganistan'daki durumu değerlendirdik'- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: 'Afganistan'daki durumu değerlendirdik'- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: 'Afganistan'daki durumu değerlendirdik'- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ULUSOY

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