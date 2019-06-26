Steam Yaz İndirimlerinde 10 TL Altına Satılan En İyi 20 Oyun

2019 Steam Yaz İndirimleri, oyuncuların aylarca beklediği bir etkinlikti. Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, bu kez geçtiğimiz yıllara nazaran daha geniş bir indirim listesi hazırladı. Bazı yüksek fiyatlı oyunlar, %93'e varan indirimle 20 TL ya da 10 TL'nin altına geriledi.

Lafı daha fazla uzatmadan, Steam Yaz İndirimleri'ndeki en ucuz oyunlardan yaptığımız derlemeye geçelim.

Steam Yaz İndirimleri'nde en çok satan 25 oyun için tıklayın.

Steam Yaz İndirimleri - 20 TL Altı En iyi 10 Oyun:

Rust:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 57 TL



Yeni fiyat: 14,25 TL

Rust'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Rocket League:

İndirim oranı: %50



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 15,50 TL

Rocket League'i Steam'den satın almak için tıklayın.

The Forest:

İndirim oranı: %40



Eski fiyat: 32,00 TL



Yeni fiyat: 19,20 TL

The Forest'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Europa Universalis IV:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 59 TL



Yeni fiyat: 14,75 TL

Europa Universalis IV'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

PayDay 2: Ultimate Edition:

İndirim oranı: %93



Eski fiyat: 160,50 TL



Yeni fiyat: 11,67 TL

PayDay 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Cities: Skylines:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 49 TL



Yeni fiyat: 12,75 TL

Cities: Skylines'ı Steam üzerinden satın almak için tıklayın.

Dead by Daylight:

İndirim oranı: %50



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 15,50 TL

Dead by Daylight'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Mortal Kombat X:

İndirim oranı: %70



Eski fiyat: 59 TL



Yeni fiyat: 17,70 TL

Mortal Kombat X'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Sniper Elite 4:

İndirim oranı: %80



Eski fiyat: 89 TL



Yeni fiyat: 17,80 TL

Sniper Elite 4'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

The Witcher 3: Wild Hunt:

İndirim oranı: %70



Eski fiyat: 74,99 TL



Yeni fiyat: 22,49 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Steam'den satın almak için tıklayın.

Steam Yaz İndirimleri - 10 TL altı en iyi 20 oyun:

Just Cause 3:

İndirim oranı: %85



Eski fiyat: 45 TL



Yeni fiyat: 6,75 TL

Just Cause 3'ü Steam'den satın almak için tıklayın.

Left 4 Dead 2:

İndirim oranı: %80



Eski fiyat: 18,50 TL



Yeni fiyat: 3,70 TL

Left 4 Dead 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Age of Empires II HD:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Age of Empires II HD'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Borderlands 2:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Borderlands 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Sleeping Dogs: Definitive Edition

İndirim oranı: %90



Eski fiyat: 89 TL



Yeni fiyat: 8,90 TL

Sleeping Dogs'u Steam'den satın almak için tıklayın.

Portal 2:

İndirim oranı: %90



Eski fiyat: 18,50 TL



Yeni fiyat: 1,85 TL

Portal 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

L.A. Noire:

İndirim oranı: %65



Eski fiyat: 24 TL



Yeni fiyat: 8,40 TL

L.A. Noire'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Metro 2033 Redux:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Metro 2033 Redux'u Steam'den satın almak için tıklayın.

Metro: Last Light Redux:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Metro: Last Light Redux Steam'den satın almak için tıklayın.

Fallout: New Vegas

İndirim oranı: %67



Eski fiyat: 18 TL



Yeni fiyat: 5,94 TL

Fallout: New Vegas'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Counter-Strike: Source

İndirim oranı: %90



Eski fiyat: 18,50 TL



Yeni fiyat: 1,85 TL

Counter-Strike: Source'u Steam'den satın almak için tıklayın.

Batman: Arkham Origins:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Batman: Arkham Origins'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Batman: Arkham City:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Batman: Arkham Origins'i Steam'den satın almak için tıklayın.

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut

İndirim oranı: %85



Eski fiyat: 18 TL



Yeni fiyat: 2,70 TL

The Witcher'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

İndirim oranı: %85



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 4,65 TL

The Witcher 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Rise of Nations: Extended Edition

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Rise of Nations: Extended Edition'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Ryse: Son of Rome

İndirim oranı: %60



Eski fiyat: 25 TL



Yeni fiyat: 10 TL

Ryse: Son of Rome'u Steam'den satın almak için tıklayın.

Dragon Age: Origins

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Dragon Age: Origins'i Steam'den Satın almak için tıklayın.

LEGO Marvel Super Heroes:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

LEGO Marvel Super Heroes'u Steam'den satın almak için tıklayın.

Mount & Blade: With Fire & Sword

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Mount & Blade: With Fire & Sword'u satın almak için tıklayın.

Medal of Honor:

İndirim oranı: %75



Eski fiyat: 31 TL



Yeni fiyat: 7,75 TL

Medal of Honor'u Steam'den satın almak için tıklayın.