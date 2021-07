Steam'de yüzde 70 indirimle satın alabileceğiniz en iyi 10 oyun!

45 bine yakın oyunda yüzde 90'a varan fırsatlar sunan Steam Yaz İndirimi 2021, dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Fakat her kampanya gibi bunun da bir sonu var. 8 Temmuz'da sona erecek indirimlerden faydalanmak için önünüzde bir haftadan az bir zaman kaldı.

Eğer hala hangi oyunu satın alacağınıza karar veremediyseniz, bu içeriğimiz sizler için yol gösterici olabilir. Steam Yaz İndirimi kapsamında yüzde 70 indirimle sahip olabileceğiniz 10 oyun önerisi ile karşınızdayız. Dilerseniz vakit kaybetmeden listedeki oyunlar nelermiş onlara bakalım.

Metro Exodus

Normal fiyatı 249 TL olan Metro Exodus, Steam Yaz İndirimi kapsamında yüzde 70 indirimle 74,70 TL'ye 4A Games tarafından geliştirilen FPS oyunu, Artyom'un hikayesini devam ettiriyor. Devasa, doğrusal olmayan seviyeleri, heyecan verici hikaye örgüsü ve muhteşem dünyası ile sizi içine çekecek olan Metro Exodus, serinin en kapsamlı oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Assassin's Creed Odyssey

Steam Yaz İndirimi 2021'de sahip olabileceğiniz en iyi oyunlardan biri de Assassin's Creed Odyssey. Kampanya öncesindeki fiyatı 269 TL olan RPG, sınırlı bir süre için 80,70 TL'den İkonik serideki rotayı bu kez Antik Yunan'a çeviren Assassin's Creed Odyssey, Atina ile Sparta arasındaki yüzlerce askerle yapılan büyük ölçekli savaşlardan Ege Denizindeki deniz muharebelerine kadar epik birçok anı deneyimlemenizi sağlıyor.

Mortal Kombat 11

Normalde 82 TL'lik bir fiyata sahip olan Mortal Kombat 11, 'ye kadar düştü. İz bırakan serideki yeni geliştirmeler ile 2019 yılında piyasaya sürülen oyun, yeni grafik motoru sayesinde dövüşteki her detayı hissedebileceğiniz kadar sizlere sunuyor.

GreedFall

Normalde 190 TL'ye satılan açık dünya RPG oyunu GreedFall, Steam Yaz İndirimi kapsamında 57 TL'den Kendi türünde son yılların en iyi örnekleri arasında gösterilen Spiders imzalı oyun, savaş, diplomasi ve gizlilik içeriyor. İşgalci yerleşimcilere karşı savaşan yerlilerin doğaüstü varlıklar tarafından korunduğu uzak bir adada geçen GreedFall, oyuncunun kararlarının hikayeyi etkilediği bir anlatıya sahip.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, devasa ve tehlikeli açık dünyasında etkileyici bir askeri nişancı deneyimi sunuyor. 3 kişiye adar co-op desteği veren oyuna yüzde 70 indirimle 225 TL yerine 67,50 TL'ye

MotoGP 20

İncelemelerden tam not alan MotoGP 20, Steam Yaz İndirimi sırasında kaçırmamanız gereken oyunların başında geliyor. Kapsamlı menajerlik deneyiminin yanı sıra yeni teknik iyileştirmeler ve grafikler ile öne çıkan motosiklet oyunu, sahip.

L.A. Noire

Rockstar Games'in en özel oyunları arasında gösterilen , nefes kesen bir aksiyon ile gerçek dedektiflik faaliyetlerini bir araya getirerek eksiksiz bir interaktif deneyim sunuyor. Normal fiyatı 144 TL olan oyunu 8 Temmuz'a kadar 43,20 TL'ye

RAGE 2

id Software ve Avalanche Studios ortaklığında geliştirilen , serideki aksiyon ve heyecanı ikiye katlıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen birinci şahıs nişancı oyunu, araçlı savaş ve yarış özelliklerine sahip. Steam Yaz İndirimi kapsamında yüzde 70 indirime giren RAGE 2,

DOOM

Efsanevi FPS serinin yıllar sonra dönüşüne sahne olan DOOM, üç premium DLC paketinin hepsini (Unto the Evil, Hell Followed ve Bloodfall), haritaları, modları, silahları, Arcade Modu, Fotoğraf Modu ve daha fazlasını sunan en son 6.66 güncellemesi dahil tüm özellik yamalarını içeriyor. Normal fiyatı 99 TL olan oyuna yüzde 70 indirimle

Dishonored 2

Bir Arkane Studios klasiği olan Dishonored 2, listemizdeki son oyun olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaya sürüldüğü 2016 yılında sayısız ödül kazanan FPS yapımı, Lord Regent'ın mağlup edilmesinden 15 yıl sonra geçiyor. Steam Yaz İndirimi kapsamında yüzde 70 indirime giren Dishonored 2'yi sınırlı bir süre için 34,49 TL'ye

Kaynak: Turkmmo