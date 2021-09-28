Son dönemde La casa de papel, Stranger Things, Peaky Blinders, Dark, Élite gibi çok izlenen Netflix dizileri arasına bir yenisi daha eklendi. Çıkışıyla birlikte büyük ses getiren Squid Game ilk sezonuyla birlikte internette en çok araştırılan ve merak edilen yapımlar arasında yer almakta. İzleyiciler konuyla alakalı olarak internette "Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2 sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game konusu ne?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Squid Game ile ilgili merak edilenler haberimizde.

SQUİD GAME 2 SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game'in 2. sezonu ile ilgili Netflix'ten gelen resmi bir açıklama yok. Çıkacağı 2019 yılında duyurulan ve 2 yıl sonra çıkan yapımınyoğun ilgi görmesi sonrası 2. sezonunun yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapımın yeni sezonunun çekim süreci göz önünde bulundurularak 2022 yılı ortalarında çıkması bekleniyor.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

SQUİD GAME HAKKINDA

Squid Game Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilenbir Güney Koreli hayatta kalma draması televizyon dizisidir. Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

SQUİD GAME OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

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Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için Oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su, Oh Il-nam olarak (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su olarak (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi Abdul Ali olarak (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

Yoo Sung-joo Byeong-gi olarak (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın.

Kim Si-hyun 244 numara olarak

İnancını tekrar Oyuna bulan bir papaz.

Küçük karakterler

017 olarak Lee Sang-hee

30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

Kim Yun-tae No. 069 olarak

070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu

070 olarak Lee Ji-ha

069 numaralı kocasıyla Oyuna katılan bir oyuncu

278 numara olarak Kwak Ja-hyoung

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

Chris Chan/ Chris Lagahit No. 276

Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Oyun personeli

Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı olarak Gong Yoo (Bölüm 1 ve 9)

Lee Byung-hun Ön Adam olarak (Bölüm 8-9)

Siviller

Wi Ha-joon Hwang Jun-ho olarak

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Gi-hun'un annesi olarak Kim Young-ok

Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde

Kang Mal-geum Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi olarak

Sang-woo'nun annesi olarak Park Hye-jin

Park Si-wan - Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi

SQUİD GAME KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in başarılı yapımı Squid Game'in ilk sezonu 9 bölümden oluşmaktadır.

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