Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik V hangi ülkenin?

Sputnik V aşısının türü hakkında araştırmalar yapılıyor. Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik V mRNM mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yakın bir zamanda Türkiye'ye de geleceğini açıkladıktan sonra bugün anlaşmalar detaylandı. Sputnik V aşısı türü nedir? Rus aşısı Sputnik v inaktif mi, mRNM mı, ne kadar etkili? Gibi sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı. Sputnik V aşısı ne kadar etkili? Sputnik V aşısı türü nedir? Rus aşısı Sputnik v inaktif mi? İşte tüm merak edilenler…

Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.

ETKİNLİĞİ YÜZDE 97,6 OLARAK AÇIKLANDI

Toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısı ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğunun vurgulandığı açıklamada "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır ifadelerine yer verildi.

DMITRIEV: BU ORTAKLIKLAR SAYESİNDE 60'TAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞILDI

RDIF CEO'su Kirill Dimitriev'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadeleri dikkat çekti.Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

20 YILLIK TECRÜBE İLE ÜRETİLDİ

Açıklamada, Sputnik V aşısına dair bazı veriler şöyle sıralandı: 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da Sputnik V'nin her iki dozuyla aşılanmış kişilerden toplanan koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre Sputnik V'nin etkinliği yüzde 97,6'dır;Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır.

Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar.Yirmi yıldan uzun süredir yapılan 250'den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır. Sputnik V'in neden olduğu ciddi bir alerji yoktur.

Sputnik V, 2-8 derecede olan saklama sıcaklığı ile ek bir soğuk zincir altyapısına yatırıma gerek kalmadan, geleneksel bir buzdolabında saklanabilir.

Doz başına 10 dolar'dan düşük olan fiyatı, Sputnik V'i dünya çapında uygun fiyatlı bir aşı haline getirmektedir.

RDIF halihazırda, toplamda 1,9 trilyon Ruble değerinde olan ve Rusya Federasyonu'nun yüzde 95'ini kapsayan 80'den fazla projenin yabancı ortaklarla başarılı bir şekilde ortaklaşa uygulanmasından edindiği bir tecrübeye sahiptir. RDIF portföy şirketleri 800.000'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve Rusya'nın GSYİH'sinin %6'sından fazlasına denk gelen gelir elde etmektedir. RDIF, 18'den fazla ülkenin önde gelen uluslararası ortak yatırımcıları ile toplamda 40 milyar dolardan fazla değere sahip stratejik ortaklıklar kurmuştur. Daha fazla bilgi www.rdif.ru adresinde bulunabilir.

RUS AŞISI SPUTNIK V İNAKTİF Mİ MRNM MI?

Sputnik V aşısı, şu an ülkemizde kullanılan Pfizer/BioNTech ve CoronaVac aşılarından farklı olarak viral vektör bir aşı.



Hürriyet'e açıklama yapan İsmail Balık, Covid-19 gibi viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde canlı-attenue (hastalık yapıcılığı zayıflatışmış) aşılar, inaktive-ölü aşılar, alt ünite aşıları, DNA/RNA aşıları ve Sputnik V gibi sentetik vektör aşılar kullanıldığını söylüyor ve aşılarla ilgili şu detayları paylaşıyor:

"İnaktif aşılar, mikroorganizmanın tamamının çeşitli yöntemlerle öldürülerek kişiye verilmesi sonucu immünite sağlar. İnaktif aşılama geleneksel bir yöntem olup diğer yöntemlerle kıyaslandığında üretilmeleri daha zor ve zaman alıcı olmakla birlikte güvenilirdir. 2-8 derecede saklanabilir."

"Viral genom (DNA/RNA) aşıları, kas hücreleri içerisine verilen virüse ait genetik materyalin insan hücreleri tarafından kodlanması sonucunda oluşan, proteinlere karşı gelişen immün yanıtla bağışıklık sağlarlar. Bu aşıların en büyük dezavantajı saklama koşullarının güç olmasıdır."

"Viral vektör aşı teknolojisi yeni aşı teknolojilerindendir. Sputnik V aşısı ise Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 antijenlerinin adenovirüs üzerine eklenmesi sonucu üretilir. Burada vektör olan adenovirüs güçsüzleştirildiğinden insanlarda hastalık yapmazlar."