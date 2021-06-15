Sputnik v aşısı inaktif mi? Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir?

Koronavirüs aşılarından biri olan Rus yapımı Sputnik V aşısı hakkında araştırmalar arttı. 14 Haziran 2021 itibarıyla ülkemize gelen Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indiği belirtildi. Vatandaşlar ise Sputnik V aşısı hangi ülkenin, yan etkileri nedir? Sputnik v aşısı inaktif mi? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Sputnik V aşısı içeriği...

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik V hangi ülkenin, nerenin içeriği nedir, Türkiye'ye geldi mi? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 14 Haziran'da Esenboğa Havaalanı'na ulaşmasının ardından araştırmalar da arttı.

SPUTNIK V HANGİ ÜLKENİN?



Rusya'nın ilk onaylı aşısı, tamamen yerli olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir ve 1950'lerin uzay yarışını kasten çağrıştıran bir isme sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü, Mart 2020'nin başlarında covid-19'u pandemi ilan ettiğinde, Moskova'daki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından finanse edilen bir Sputnik V prototipi üzerinde çalışıyordu. ülkenin egemen servet fonu.

Gamaleya araştırmacıları, aşı prototiplerinde soğuk algınlığı virüslerini kullandılar. Özellikle, 21 gün arayla birinci ve ikinci dozda ayrı ayrı verilen iki farklı adenovirüs vektörünü (rAd26 ve rAd5) seçtiler. 1 İki doz için aynı adenovirüsün kullanılması, vücudun vektöre karşı bir bağışıklık tepkisi geliştirmesine ve ikinci doz uygulandığında onu yok etmesine neden olabilir.

Aşıyı yapmak için adenovirüsler, vücudun aşıya karşı bir bağışıklık tepkisi vermesini sağlayan SARS-CoV-2 spike proteini ile birleştirilir.

Aşının etklilik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlenmiş durumda. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi. Her iki dozu da alan kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiği bildirilmişti.

SPUTNİK V AŞISI YAN ETİKLERİ NEDİR?

Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.

RUS AŞISI SPUTNIK V İNAKTİF Mİ MRNM MI?

Sputnik V aşısı, şu an ülkemizde kullanılan Pfizer/BioNTech ve CoronaVac aşılarından farklı olarak viral vektör bir aşı.

Hürriyet'e açıklama yapan İsmail Balık, Covid-19 gibi viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde canlı-attenue (hastalık yapıcılığı zayıflatışmış) aşılar, inaktive-ölü aşılar, alt ünite aşıları, DNA/RNA aşıları ve Sputnik V gibi sentetik vektör aşılar kullanıldığını söylüyor ve aşılarla ilgili şu detayları paylaşıyor:

"İnaktif aşılar, mikroorganizmanın tamamının çeşitli yöntemlerle öldürülerek kişiye verilmesi sonucu immünite sağlar. İnaktif aşılama geleneksel bir yöntem olup diğer yöntemlerle kıyaslandığında üretilmeleri daha zor ve zaman alıcı olmakla birlikte güvenilirdir. 2-8 derecede saklanabilir."

"Viral genom (DNA/RNA) aşıları, kas hücreleri içerisine verilen virüse ait genetik materyalin insan hücreleri tarafından kodlanması sonucunda oluşan, proteinlere karşı gelişen immün yanıtla bağışıklık sağlarlar. Bu aşıların en büyük dezavantajı saklama koşullarının güç olmasıdır."

"Viral vektör aşı teknolojisi yeni aşı teknolojilerindendir. Sputnik V aşısı ise Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 antijenlerinin adenovirüs üzerine eklenmesi sonucu üretilir. Burada vektör olan adenovirüs güçsüzleştirildiğinden insanlarda hastalık yapmazlar."