Visa, Garanti BBVA ile 2026 FIFA Dünya Kupası için iş birliği yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri Visa, Garanti BBVA ile iş birliğine imza attı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala ile davetliler katıldı. Etkinlikte, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası ve Türkiye'nin Dünya Kupası mirası hakkında bir panel düzenlendi.

Samile Mümin: "Bu iş birliğiyle kart sahipleri, Dünya Kupası'nı yerinde izleme şansı yakalayacak"

Toplantıda konuşan Visa Genel Müdürü Samile Mümin, "Bu iş birliğiyle kart sahipleri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyor, tüm futbolseverlerin bu unutulmaz yolculuğun her anını dolu dolu yaşamalarını temenni ediyoruz" dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ise, "Futbolun heyecanını, seyahatin özgürlüğüyle birleştiren bu iş birliğinin, müşterilerimizin hayatına keyif, ilham ve unutulmaz anlar katacağına inanıyoruz. Milli Takımımıza başarılar diliyor, tüm futbolseverlerle bu yolculuğun her anını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala: "Bizim oynadığımız döneme göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var"

2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren eski milli futbolcu Ümit Davala, Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlamanın anlamını Türkiye'ye döndüklerinde daha iyi anladıklarını söyledi. Davala, mevcut A Milli Takım kadrosunun Dünya Kupası'na katılacak kalitede olduğunu belirterek, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dahil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü. Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var. Bizim tecrübemiz daha farklıydı ama şu anda oynayan oyuncuların kulüpleri çok önemli. Çok daha farklı bir milli takım izletebilirler" şeklinde konuştu.

2002 Dünya Kupası'nda federasyonun Güney Kore ve Japonya'ya aşçı getirdiğini anlatan Davala, "Yemek konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Kendi aşçımız vardı. Hatta sushi geldiğinde, Şenol hoca onu hamsi niyetine yedi" ifadelerini kullandı.

İlhan Mansız: "Umuyorum milli takımımız Dünya Kupası'na devamlı katılır"

2002 FIFA Dünya Kupası'nda yakalanan başarının değerini yıllar içinde daha iyi anladıklarının altını çizen İlhan Mansız, "Ben o yolculuğa biraz geç katıldım. Eleme maçlarında milli takıma dahil olmuştum. Ama o takımın bir parçası olduğum için de çok mutluydum" diye konuştu.

Mevcut A Milli Futbol Takımı'nın çok başarılı olduğunu aktaran Mansız, "Potansiyel ve yetenek olarak çok iyi futbolculara sahibiz. Önümüzdeki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken, bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Umuyorum milli takımımız artık 48 sene, 24 sene beklemeden Dünya Kupası'na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var. Ama bizim dönemimizde her mevkide lider oyuncu vardı. İşler kötü gittiğinde o liderler ortaya çıkıyordu. Belki bunun eksikliği yaşanabilir" dedi.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın golü de anlatan Mansız, "Ben o ana kadar bir patlama bekliyordum. Çok formda bir sezon geçirip Dünya Kupası'na katıldım. Gereken süreyi bulamamıştım, bu maça nasip oldu. Golü atınca can havliyle kaçtım. Herkes üstüme atladı" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL