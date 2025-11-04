Ümit Davala ve İlhan Mansız'ın A Milli Futbol Takımı'na güvenleri tam

DÜNYANIN en prestijli uluslararası futbol turnuvası 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasına Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala katıldı. Toplantıda Ümit Davala ve İlhan Mansız, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağına inandıklarını dile getirdi. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün büyük gururunu yaşadığına değinen Ümit Davala, "2002 Dünya Kupası'nın bir parçası olmak bizim için gurur vericiydi. Ülkemizi temsil ettik. Orada geçirdiğimiz 60 gün biraz zor olsa da her şey buna değerdi. Üçüncü olmak en büyük gurur kaynağımızdı. Türkiye'ye geldiğimizde neler yaptığımızı ancak o zaman anlayabildik" diye konuştu.

'BEN BU TAKIMA YÜZDE 100 GÜVENİYORUM'

Ay-yıldızlıların, 8-10 yıl içerisinde iyi bir derece alacağını ifade eden Davala, "Ben katılacağımıza inanıyorum. Bu takıma sahibiz. Takımımız genç. Çok dinamik bir takımız. Yurt dışında çok başarılı oyuncularımız var. Sadece önümüzdeki sene Dünya Kupası için değil, bence önümüzdeki 8-10 sene içerisinde iyi bir derece alacak takımımız var. Dolayısıyla ben bu takıma yüzde 100 güveniyorum. Önümüzdeki senelerde çok ümitliyim" ifadelerinde bulundu.

'ÇOK FARKLI BİR TECRÜBE EDİNDİK'

Milli forma altında Dünya Kupası'nda yer almanın farklı bir heyecanı olduğunu da söyleyen Ümit Davala, "Milli takımla Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir duygu. Bütün dünyayla birlikte orada hareket ediyorsun. Sadece Avrupa ülkeleri değil, dünyadaki farklı ülkelere karşı da oynama şansımız oldu. Çok farklı bir tecrübe edindik" dedi.

İLHAN MANSIZ: YILLAR GEÇTİKÇE KIYMETİNİ DAHA DA ÇOK ANLADIK

2002'de elde edilen başarının bir parçası olmasından dolayı gururlu olduğunu söyleyen İlhan Mansız, "Yıllar geçtikçe kıymetini daha da çok anladık. Ben bu yolculuğa biraz geç katıldım. Eleme maçlarında son dönemine denk geldim ve milli oldum. Böyle büyük bir başarıya imza atacağımızı belki o yolculuğa çıkarken bilmiyorduk ama gerçekten elde ettiğimiz başarıdan dolayı, o takımın bir parçası olmaktan dolayı gururlu ve mutluyduk" şeklinde konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARILI BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM'

A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyunculara sahip olduğuna vurgu yapan Mansız, "Potansiyel ve yetenek olarak çok iyi bir takıma sahibiz. Gerek yurt içi ve yurt dışında önemli takımlarda oynayıp, önemli başarılara imza atan bir ekibimiz var. Önümüzdeki belki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken bizlerin onlara güvenmemiz, inanmamız ve yeterince destek vermemiz gerekli. Dünya Kupası'na katılıp orada başarılı bir sonuç alacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.

'UMUDUM TAKIMIMIZIN İLERLEYEN YILLARDA BAŞARILI OLMASI'

Ay-yıldızlı ekibin önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde düzenlenen organizasyonlara katılacağına inandığını ifade eden İlhan Mansız, "Kıymetini yıllar geçtikçe anlıyoruz. Orada olduğumuz dönemde işimize odaklandığımız için bu maçı kazanmalıyız, konsantre olarak maça hazırlanmalıyız gibi bakıyorduk. Oranın kıymetini ve değerini yıllar geçtikten sonra çok daha iyi anlamaya başladığımı söyleyebilirim. Umuyorum ki milli takımımız 48 sene, 24 sene beklemeden istikrarlı bir şekilde düzenlenen organizasyonlara katılacak. Şu anda takımda öyle bir potansiyel var. Umudum bu yıllardan sonra takımımızın hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na istikrarlı bir şekilde gidip, orada tecrübe ederek başarılı olması" yorumlarında bulundu.

SAMİLE MÜMİN: TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, dünya çapında sunduğumuz ödeme altyapımız da tıpkı bu deneyim gibi, her an, her saniye kesintisiz, hızlı ve kolay ödeme çözümleriyle milyonlarca insana dokunuyor. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyor, tüm futbolseverlerin bu unutulmaz yolculuğun her anını dolu dolu yaşamalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

CEREN ACER KEZİK: DÜNYA KUPASI HEYECANINI ÖZEL AYRICALIKLARLA TAŞIMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ise, "Visa ile Türkiye'de uzun soluklu ve güçlü bir iş birliğimiz var. Bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil; yaşamın farklı alanlarında da müşterilerimize değer katmak üzere şekilleniyor. Futbolun birleştirici gücüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını özel ayrıcalıklarla taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Futbolun heyecanını, seyahatin özgürlüğüyle birleştiren bu iş birliğinin, müşterilerimizin hayatına keyif, ilham ve unutulmaz anlar katacağına inanıyoruz. Milli Takımımıza başarılar diliyor, tüm futbolseverlerle bu yolculuğun her anını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.