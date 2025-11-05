Milli Judoka Berat Hıdır, U23 Balkan Judo Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve milli judoka Berat Hıdır, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonasında altın madalya almaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berat Hıdır, 18 Ekim 2025 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Erkekler +100 kilogram kategorisinde mücadele eden Hıdır, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsünün zirvesine çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berat Hıdır'ın şampiyonada elde ettiği birincilik başarısı üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu başarıdan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve milli sporcumuz Berat Hıdır'ın Balkan Judo Şampiyonası'nda elde ettiği bu önemli başarı, azmin, inancın ve spor disiplinin vücut bulmuş halidir. Bu zafer, yalnızca bireysel bir mücadelenin değil, aynı zamanda üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin de güçlü bir göstergesidir. Gençlerimizin dünya, Avrupa, Türkiye ve farklı platformlarda önemli seviyelerde başarı elde etmesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizleri hem de şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmıştır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız başta Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada birinci olarak altın madalya almaya hak kazanan kıymetli öğrencimiz Berat Hıdır'ı ise yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize her zaman destek olan Spor Bilimleri Fakültemizin çok değerli akademisyenlerine ve antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyor, böylesine kayda değer başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum." - ZONGULDAK