Karşıyaka Futbolcuları: Hedefimiz Şampiyonluk

Karşıyakalı futbolcular Alpay Eroğlu, Erhan Öztürk ve Hıdır Aytekin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta namağlup yoluna devam eden ve 23 puanla liderlik koltuğunda bulunan Karşıyaka'da, takımın önemli futbolcularından Erhan Öztürk, Alpay Eroğlu ve Hıdır Aytekin, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alpay Eroğlu: "Genç oyunculardan oluşan bir takımız"

Takımda çok iyi bir aile ortamının olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, "Tam anlamıyla bir kolej havası var. Takımın yaş ortalaması da oldukça genç. Zaten genel olarak kontenjan sebebiyle birçok takım genç oyunculardan oluşuyor ama bizde bunun da ötesinde, özel bir genç yapılanma var. Hedefimiz buraya gelirken hepimizin bildiği gibi bu büyük camianın bilincinde olarak hareket etmek ve şampiyonluk için mücadele etmek. Sezon sonunda da taraftarımızın bu hasretine son verip onlara şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Biz bireysel isimlerden ziyade takım olarak ön plana çıkmak istiyoruz. Evet, çok yetenekli ve genç arkadaşlarımız var ama biz bir ekip olarak yükselmek istiyoruz. Son haftalarda da bu takım temposunu sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.

"Taraftarımız her zaman itici gücümüz oluyor"

Taraftar hakkında da açıklamalarda bulunan Eroğlu, "Özellikle ben İzmirli biri olarak, o duyguyu çok iyi biliyorum. İnsan ister istemez garip bir heyecan yaşıyor. Seremonide sahaya çıkarken müzik çalıyor ve taraftarın o coşkusunu iliklerine kadar hissediyorsun. Gerçekten tüylerinin diken diken olduğunu o an anlıyorsun. Bazen gücün bittiği yerde taraftarın enerjisi başlıyor. O tezahüratlar sayesinde sanki hiç yorulmamışsın gibi yeniden güç buluyorsun. Taraftarın ateşiyle birlikte sende de yeniden oynama isteği doğuyor. Bu özellikle maçların ikinci yarılarında daha belirgin oluyor. Rakip oyundan düştüğünde, bizim taraftarımız her zaman itici gücümüz oluyor. Bu da bizim için çok önemli bir etken" diye konuştu.

Erhan Öztürk: "Hedefimiz şampiyonluk"

Sezona bir amaçla başladıklarını ifade eden 25 yaşındaki hücum oyuncusu Erhan Öztürk ise, "Hedefimiz şampiyon olmak. Karşıyaka'yı hak ettiği yere, yani ait olduğu konuma geri döndürmek istiyoruz. Sezon başından beri bunun için çok çalışıyoruz. Zaten sezona da galibiyetlerle çok iyi bir başlangıç yaptık. Takımda gerçekten mükemmel bir ortam var, tam anlamıyla bir aile ortamı. Evim tesise sadece 20 dakika uzaklıkta ama çoğu zaman eve gitmek istemiyorum, genellikle tesiste kalıyorum. Çünkü burada çok güzel bir atmosfer var. Hedefimiz net şampiyonluk. Ben futbola amatör olarak başladım. Bağcılar'da oynuyordum. O zamanlar kimse beni fark etmiyordu. 'Yeteneklisin, yeteneklisin' diyen çok oluyordu ama aslında kimse beni gerçekten izlememişti. Sağ olsun Burhanettin Hoca, Menemen FK'dan beni buraya getirdi ve bana şans verdi" şeklinde konuştu.

Hıdır Aytekin: "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum"

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyleyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Hıdır Aytekin de, "Antrenmanlarımız, ortamımız, her şeyimiz çok güzel. Takımın havası yerinde, şu anda her şey yolunda gidiyor. Biz de bu gidişatı devam ettirmeye kararlıyız. Hiçbir şeye takılı kalmak istemiyoruz. Bir maçı kazandığımızda bile hemen unutup bir sonraki karşılaşmaya odaklanıyoruz. Takım içinde aile gibi bir ortam var ve bunu korumak istiyoruz. Taraftarlarımızın beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Bu formanın ağırlığını da biliyoruz ve buna yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Kendi performansım açısından da, sonradan oyuna girdiğim anlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor, umarım bu performansı sezon sonuna kadar devam ettiririz" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR