Galatasaray, Ajax'ı 3-0 Yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı Amsterdam'da 3-0 yenerek, ilk sekize girme yolunda önemli bir üç puan daha aldı.

Sarı kırmızılıların gollerinin üçünü de Victor Osimhen attı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden ve Hollanda Ligi'nde (Eredivisie) istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Ajax, Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Çarşamba akşamı oynanan karşılaşmada, Galatasaray karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyordu.

Teknik Direktör John Heitinga ve Ajax oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyet ya da en azından beraberlik elde edebileceğini umuyordu.

Ancak başlama vuruşuyla birlikte oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Amsterdam ekibinin hayallerini bir kez daha yıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı üç golle, gecenin tartışmasız en önemli ismi oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetine imza atarak puanını 9'a yükseltirken, Ajax'ı Hollanda'da yenen ilk Türk takımı unvanını da elde etti.

Ajax - Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da acil durum ilan edilerek, güvenlik önlemleri arttırıldı. Zaman zaman kentin bazı bölgelerinde iki takım taraftarları arasında ufak tefek gerginlikler yaşandığı bildirildi.

Sarı kırmızılıların Amsterdam zaferi, Hollanda medyasında geniş yer buldu.

Kamu yayıncısı NOS, "Hâlâ sıfır puan: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi" başlıklı haberinde, 14 gol yiyen ve sıfır puana sahip olan Amsterdam ekibinin, sıfır puanlı Benfica'dan daha da kötü bir averajla, en son sırada yer aldığına vurgu yapıldı.

Galatasaray maçı ile birlikte Avrupa'da üst üste yedinci yenilgisini alan, Hollanda ve Avrupa futbolunun köklü takımlarından Ajax'ın daha önce hiç böyle bir yenilgi yaşamadığı belirtildi.

NOS'un haberinde, "Alman Leroy Sane, eski Ajax oyuncusu Davinson Sanchez, Uruguaylı Lucas Torreira'nın yer aldığı 'Gala', Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi" dendi.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, maça ilişkin gelişmeleri, "Ajax bataklığa daha da gömüldü: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları ezdi" başlığıyla aktardı.

Gazete, maçın yıldızı Osimhen'den, "Maskeli Osimhen, Galatasaray'ın geçen yaz neden 75 milyon Euro ödediğini gösterdi" diye söz etti.

De Telegraaf'a göre, Osimhen ve Galatasaray'ın, "bataklığa biraz daha ittiği" Ajax, önümüzdeki Pazar günü Utrecht deplasmanından da eli boş dönerse, Teknik Direktör Heitinga'nın koltuğu sarsılabilir.

AD gazetesinin yorumunda da Galatasaray'ın, Amsterdam'daki karşılaşmanın devre arasından sonra "sert vurduğu" belirtilerek, şöyle dendi:

"Ajax ve Teknik Direktör John Heitinga'nın Şampiyonlar Ligi çilesi devam ediyor. Galatasaray karşısında nerdeyse bir saat direndi ancak efsanevi Victor Osimhen sayesinde ezici bir yenilgi daha aldı.

"Maçın ilk çeyreğinde bile Galatasaray'ın bu yaz Osimhen için bonservis ve maaş da dahil yaklaşık 135 milyon Euro ödemesinin nedenini anlamak mümkündü. Çünkü o, Avrupa'nın en iyi santraforlarından biri.

"Çift markajı bile umursamayan bir forvet. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Osimhen, Galatasaray'ı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da sırtlıyor.

"Galatasaray'ın ilk yenilgisinde forma giyemeyen Osimhen sonraki üç maçta attığı 6 golle, takımını play-off'un eşiğine getirdi."

RTL haber kanalı da, "Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı" ve "Ajax, Galatasaray'a Osimhen'in üç golüyle yenildi" başlıklarını attı.

Sportnieuws ise Sarı kırmızılıların zaferini, "Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı hezimetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tamamen rezil oldu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç" ifadeleri yer aldı.

Voetbal International de, "Ajax'ın sancılı Şampiyonlar Ligi serüveni, Osimhen'in üç golüyle yeni bir sayfaya verildi" başlıklı haberinde, Amsterdam ekibine Osimhen'in yettiğini vurguladı.

Amsterdam'ın yerel kanalı AT5, Galatasaray ve Osimhen'in Ajax'ı rahat geçtiğini belirtirken, "Osimhen, Osimhen ve daha fazla Osimhen" ara başlığıyla, Galatasaray'ın yıldızından övgüyle söz etti.

Volkskrant gazetesi de, resmi olmayan sonuçlara göre Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini vurgulayarak, "Galatasaray'a 3 - 0 yenilen Ajax, taraftarlarını bıktırdı" başlığını kullandı.