SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli
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SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli

SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli
10.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:31

SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeliUğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran tarihinden itibaren seyircisiz olarak tekrar başlatılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak,...

SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli

Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran tarihinden itibaren seyircisiz olarak tekrar başlatılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şimdi hayatında bir şekilde normale dönmesi gerekiyor. Bu psikolojiden de artık uzaklaşmamız gerekiyor. Ligin devam etmesinin de en azından hakkaniyet açısından şampiyonun, düşenin, belirlenmesi açısından da devam etmesi kanaatindeyiz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün sosyal medya hesabına konuk oldu. Başkan Otyakmaz, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin 12 Haziran'da başlatılacak olması ve Sivasspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KORONAVİRÜSÜ CİDDİYE ALMAMIŞTIM"

Koronavirüsü ilk dönemlerde ciddiye almadığını ifade eden Başkan Mecnun Otyakmaz, "Ben ilk başlarda bu salgını çok ciddiye almamıştım. Bir salgındır, bir virüstür bunun etkisi olabileceğini düşünüyordum ama bu kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim. Futbolun oynanmasını engellemeyeceğini düşünüyordum. Ama maalesef çok etkili oldu. 2 ay gibi bir zaman ara vermek zorunda kaldık. Şimdilik verilen takvime göre 12 Haziran'da ligimiz başlayacak. Hem bizim, hem takım hem de oyuncularımız için taraftar için çok zor bir süreç oldu" dedi.

"NORMAL HAYATA DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

12 Haziran'da başlayacak olan lig ile birlikte normal hayata dönülmesi gerektiğini aktaran başkan Otyakmaz, "İnşallah her şey 12 Haziran ile birlikte pandemi etkisini yitirdikçe tekrar normal hayata geçmemiz gerekiyor. İnşallah 12 Haziran ile birlikte her ne kadar taraftarsız başlayacak olsa da televizyon ekranlarında takımımız ile taraftar birbirine kavuşur. Geçenlerde sayın bakanımızın da olduğu bir toplantı gerçekleşti. Sayın bakanımız Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir başkanımız ve kulüpler bir arada geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Oradan federasyon başkanımız bize görüşlerini bildirdi. 10 ayrı senaryonun olduğu şu anki senaryonun Haziran'da her takımın kendi sahasında ve deplasmanlı oynayacak şekilde seyircisiz olarak liglere başlamayı planladıklarını olağanüstü bir değişiklik olmazsa planladıklarını bize aktardı. Bu süreçte bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN İNSAN VE SPORCU SAĞLIĞI"

Yapılan toplantılarda ligin devam etmemesi konusunda bir oylama yapılmadığı ifade eden Otyakmaz, şunları söyledi:

"Çok soruyorlar. Orada oynansın, oynanmasın oylaması oldu mu diye? Orada öyle bir oylama olmadı. Daha önce ligin devam edip etmemesi konusunda herkes görüşlerini sormuştu. Farklı görüşler olmuştu ama bu pandemi çok etkili olmaya başlayınca herkes hem fikir oldu ve ligler ertelenmişti. Şimdi hayatında bir şekilde normale dönmesi gerekiyor. Bu psikolojiden de artık uzaklaşmamız gerekiyor. Ama bunu tabi en sağlıklı şekilde yapmamız gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı, sporcunun sağlığı. Sadece futbolcular arasında değil statlarda bir kalabalık da söz konusu olacak. Tehlikenin en aza indirildiği şartlarda olmasını bizde arzu ediyoruz."

"ALT LİGLERDE SORUNLAR OLABİLİR"

Liglerin başlatılmasıyla ilgili kafasında bazı soru işaretleri olduğunu anlatan başkan Otyakmaz, "Kafama yatmayan bir tek bir şey var. Süper Lig dikkatlerin üzerinde olduğu ve olağanüstü önlemlerin alınabileceği katma değeri olan, ekonomisi olan, milyonlarca insanı ilgilendiren bir lig. Dolayısıyla burada önlem almak biraz daha kolay olabilir. Ama ikinci lig, üçüncü lig ve BAL ligindeki amatör karşılaşmalarda büyük bir sıkıntı yaratabileceğini öngörüyorum. Belki federasyonumuz ilerleyen dönemlerde bununla ilgili bir karar alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten zorluklar söz konusu olabilir. Bazı saha şartları ulaşım şartları takımlarımızı zorlayabilir. Süper Lig ve 1'inci Lig'de takımlar daha profesyonel şartların daha uygun olduğu için biz bunun altında kalkabiliriz diye düşünüyorum. Ama diğer liglerde sorun olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK ANLAMDA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Liglere koronavirüs nedeniyle ara dolayısıyla kulüplerin ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını belirten Otyakmaz, "Yayıncı kuruluş kısmen haklı olabilir ama kısmen de haksız bir şekilde ödemeleri durdurdu. Oynandığı zaman ödemelerin devam edeceğini de söylediler. O yüzden ligin devam etmesinin en azından hakkaniyet açısından şampiyonun, düşenin, kalkanın belirlenmesi açısında da ligin devam etmesi kanaatindeyiz. Yayıncı kuruluş da bu kanaatte yayınladığı takdirde ödemelerin yapılacağı söylendi. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"TRANSFERE KAFAYI TAKMAZLARSA ŞAMPİYON OLURUZ"

Sivasspor şampiyonluk şansını da değerlendiren Başkan Otyakmaz, "Hayal gibi bir 17 hafta, çok güzel bir 17 hafta geçirdik. Sezona zorlu periyotta olmamıza rağmen çok az kayıpla başladık ve son 9 maçlık periyotta da 9'da 8 galibiyet ile ilk yarıyı lider kapattık. Yine ikinci yarı o zor maçlardaki periyodumuzun sadece iki puan gerisinde tamamladık ve önümüzdeki 8 karşılaşma var. Bunların hepsini alabilecek güçteyiz.Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kendilerini verirlerse belki önümüzdeki sezon bu kulüpten ayrılmış olacaklar. Ama bu kulübe gerekli hizmetimi yapayım diye kendilerine yakışır şekilde, en iyi şekilde bırakayım arzusunda olurlarsa, bu 8 karşılaşmayı kazanmamamız için hiçbir sebep yok. 8 maçı da kazanmamız bizi şampiyon yapar. Fikstür avantajına inanıyorum ama tabi şimdi ikinci yarı düşmemeye oynayan kulüplerle can havlinde oynanacak olan karşılaşmalar olacak. Bunları ancak demin söylediğim şartları yerine getirirsek başarılı oluruz. Aksi takdirde bir kaç tanesini yener bir kaç tanesinde mağlup olursak belki Avrupa şansımızı bile zora atabiliriz. Birbirimize inanacağız. Güveneceğiz. Kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un onurunu ve başarısını da düşüneceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve birlik ve beraberliğimizi, arkadaşlığımızı devam ettirirsek bu 8 karşılaşma içeri de ve dışarı da kazanabileceğimiz karşılaşmalar. Bunları kazandığımız takdirde bu takım şampiyon olabilir. Ben buna inanıyorum.Virüsün etkisinden kurtulursak bu bize avantaj olarak da dönebilir" diye konuştu.

SPOR Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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