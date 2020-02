: Spor nihat kahveci boateng'in beşiktaş seyircisiyle enerjisi tuttu

11.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:12

Spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren "International Sport Summit" Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı. Zirvenin ilk oturumuna katılan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Boateng öne doğru oynayan, arkası dönük top saklayan, çabuk, kuvvetli, istekli, arzulu, enerjisi olan bir futbolcu. Enerji çok önemlidir; Beşiktaş seyircisiyle birden enerjisi tuttu, bir de gol attı, bundan daha iyi başlangıç olamaz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Nihat Kahveci konuşmalarında Türk futbolundaki altyapı sorunlarına değinirken, çözüm yollarıyla ilgili de görüşlerini açıkladı.

KAHVECİ: KULÜPLERİMİZ BATMIŞ DURUMDA

Türk futbolunu değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, kulüplerin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, "Kulüplerimiz batmış durumda. Finansal anlamda sorunlar var. Transfer dahi yapamıyoruz. Rakip takımdan bile oyuncu alamıyorken, yabancı oyuncuları nasıl transfer edelim? Bu durumda yönelmemiz gereken tek yer öz kaynaklarımızdır. Bizim kendi öz kaynaklarımızdan da futbolcu çıkıyor" diye konuştu.

"7 TAKIMIN ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİNDE OLMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Süper Lig yarışında büyük bir çekişmenin yaşandığını vurgulayan Kahveci, "Her hafta alınan skorlara göre ligdeki şampiyonluk adayları değişiyor, takımlar iddialı hale geliyor. Bu hafta çok güzel maçlar olacak, Sergen hoca geldiğinden beri çıkışa geçen Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına gidecek ki Başakşehir ligin ilk iki haftası mağlup oldu ve sonra 16 haftalık bir galibiyet serisi var, tek mağlubiyet olarak Fenerbahçe mağlubiyeti var. Okan hoca ile çok formda bir takım, Avrupa'da da devam ediyor. Bence Başakşehir-Beşiktaş maçı haftanın en güzel maçı çünkü Sergen hoca geldiğinden beri inanılmaz birlik, beraberlik ve mutluluk içinde olan bir Beşiktaş camiası var. Buna skorlar da eşlik etti, iki maçta 6 puan alındı ama Beşiktaş için asıl süreç şimdi başlıyor. Başakşehir, Trabzonspor, Alanya ve sonrasındaki süreç, kazanabilir de kaybedebilir de sonuçta rakipleri de güçlü" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar için ise Kahveci, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan baktığımızda çıkışta bir Trabzonspor var, maçı eksik, Yeni Malatyaspor'a karşı kazandığı takdirde lig lideri. Gerçekten hem ofansif hem de defansif anlamda göze hoş gelen bir futbol oynuyor ve çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Trabzonspor-Sivasspor maçı da haftanın diğer çekişmeli maçı. Galatasaray evinde Malatyaspor ile oynayacak, bambaşka bir konuma gelebilir, 8'ler de kapanır, 10'lar da, 18'ler de kapanır, Galatasaray şu an 3 puanda. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a karşı içeride puan kaybetti ama Fenerbahçe'nin oynamış olduğu bir futbol var, bir Başakşehir ve Trabzonspor maçı var, Fenerbahçe de çok umut veriyor. Alanyaspor ligin üst sıralarında. 7 takım şampiyonluk kovalıyor ve aldıkları skorlara göre her hafta birinin iddiası artıyor. Birbirleriyle oynanan süreçteki maçlar 6, 9 yeri geldiğinde 12 puanlık çok kritik maçlar. Bu süreçleri en az kayıpsız atlatan şampiyon olur diye düşünüyorum ama görüyorsunuz oranlar güncelleniyor, her hafta değişiyor, neredeyse her maç oranlar değişiyor, o yüzden şimdiden kestiremiyoruz. Ama ben şahsen bir futbolsever olarak 7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından mutluluk duyuyorum ve keyif alıyorum."

"ÇOK GÜZEL BİR LİG OLUYOR"

Yarışta önde olan takımın bir sonraki hafta değiştiğini söyleyen Kahveci, "Bir adım önde, dediğim gibi, bir hafta öncesine göre değişiyor. Bir hafta öncesine göre bir Başakşehir'e karşı oynanan Fenerbahçe'nin, kaybetmesine rağmen Trabzonspor'a karşı oynadığı futbolu gördüğünde Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe diyorsun. Sonra bakıyorsun kendi sahasında yenilmeyen bir Sivasspor var ve ligin hala lideri. Devam edebilir mi? Sakatlıklar var, cezalılar var, kadrosu diğerlerine göre daha alternatifsiz. Öyle ya da böyle belki çok konuşulmayan Başakşehir yine yarışın içinde ve şu an şampiyonluk yolundaki rakibine karşı oynuyor. Bu süreç her hafta değişiyor, Galatasaray 27 puanla 4'te 4 yaptı, ikinci yarı 39 puanla yine ligin zirvesine geldi. Buralara en alışkın takım Galatasaray, son iki sezonun şampiyonu, inanılmaz alışkanlıkları var. Kazanma, şampiyon olma, kupaları alma ve yolun sonuna kadar bırakmama alışkanlığı var, yine Galatasaray işin içinde. O işin içinde olduğunda işler daha farklı oluyor, diğer takımlar biraz daha strese girebiliyorlar ama çok güzel bir lig oluyor, ben çok keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın iyi bir başlangıç yaptığını da dile getiren Kahveci, "Sevgili Sergen hoca geldiğinden beri iki maç oynandı, Rizespor'un ilk yarısı, Gaziantepspor maçının da ikinci yarısında iyi oynadılar. Gaziantepspor'un ikinci yarısında iyi oynamasındaki en önemli faktörlerden biri Sergen hocanın devre arasında yaptığı oyuncu değişikliydi, oyuncu ve sistem değişikliği. Adem, Elneny ve Atiba'yla beraber üçlü orta saha oynarken ikinci yarı Boateng'i oyuna aldı ve forvet arkası pozisyonuyla bambaşka bir oyun formatına döndü, 4-2-3-1'e döndü. İşte oyunculuğundan gelen ve şu an saha dışından oyunun genelini gördüğü için çok zeki, akıllı bir Sergen hoca, hemen oyuna müdahalesiyle skoru aldı. Sonuçta Sergen hoca, Başakşehir'e karşı galip gelebilir, Trabzonspor'u ve Alanyaspor'u da yenebilir, neden olmasın? Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş sahaya çıktığında hangi kadroyla olursa olsun, kadrosu yeterli ya da yetersiz dersin ama o formayı giyen her oyuncu kazanmak için oynar. Sergen hoca da bundan bahsederek fark etmez, fark etmez derken oyuncusuna güvendiğini, camiaya güven aşılamasından dolayı fark etmez diyor. Doğru olan da budur. Ben tabii ki sonuçta orada oynamış bir futbolcu olarak başarılı olmalarını çok istiyordum" dedi.

"2020-21 SEZONU İÇİN VAR KONUŞMALARININ YAYINLANMASINDAN YANAYIM"

Hakem eleştirilerinin her zaman olduğunu belirten Kahveci, "Bu soruyu her sene sorabilirsiniz ama baktığımızda bir sonraki sene bir öncekinden daha çok hakemler konuşuluyor. Özellikle bu sene VAR varken konuşuluyor, bu çok enteresan. Baktığımızda 18 takım, hiçbiri memnun değil, hepsi hakemlerle ilgili açıklamalara yapılıyor. Hakemler de o zaman bir aynaya bakacak, nerede ne yanlış yapıyoruz diye. VAR ile ilgili de konuşmalar açıklansın deniyor, bugünden itibaren olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama yeni sezon için, 2020-21 sezonu için bu VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım. Neden? Maçın esnasında futbolun içinde binlerce kural var, izleyen seyirci, stattaki seyirci bilemeyebiliyor, yeri geliyor basın mensubu, bizler, teknik direktörler bile bilemiyor bazen, o kadar çok kural var ki. O konuşmaların yayınlanması insanları bilgilendirme açısından güzel olabilir. Yeni sezondan itibaren bu konuşmalar yayınlanabilir. Hakemler de insanlar, dinleyecek diye konuşmalarına dikkat eder, bence bu ortam biraz daha yumuşar ve insanlar biraz daha bilgilendiği daha az şiddetle tartışır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BOATENG'İN BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİYLE ENERJİSİ TUTTU"

Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş kariyerine golle başlamasının önemli olduğunu dile getiren Kahveci, "Öncelikle ceza sahası içinde ne kadar hareketli, nereye koşmasını bilen bir forvet olduğunu gösterdi ki orada Gökhan Gönül'ün de muhteşem bir asisti var ama oraya da gitmek lazım. Boateng öne doğru oynayan, arkası dönük top saklayan, çabuk, kuvvetli, istekli, arzulu, enerjisi olan bir futbolcu. Enerji çok önemlidir; Beşiktaş seyircisiyle birden enerjisi tuttu, bir de gol attı, bundan daha iyi başlangıç olamaz. Bırakın bazıları merhaba dediğinde taraftarlar seviniyor, mutlu oluyor Türkçe konuşuyor diye ki bizim şarkılarımızı ezbere bilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok iyi bir başlangıç oldu ama önemli olan bu istikrarı devam ettirmesi. Ben şahsen oynadığı takdirde ki göstermiş olduğu performansa bakılırsa bundan sonra çok oynayacağı kesin, çok gol ve asist katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

"MUHTEŞEM BİR MİLLİ TAKIM JENERASYONUMUZ VAR"

EURO 2020'de milli takımın iyi sonuçlar elde edeceğine vurgu yapan Nihat Kahveci, şunları söyledi:

"Muhteşem bir milli takım jenerasyonumuz var, çok güzel bir takımımız var. Hepimizin keyifle izlediği, mutlu olduğu, saha içindeki mücadelelerinden, saha dışındaki konuşmalarından, tavırlarından keyifle izlediğimiz güzel bir milli takımımız var. Ben 2020 Avrupa Şampiyonası'nda olacağımız için çok mutluyum, ülkemizi de en iyi şekilde temsil edecekler. Her maç zorlu ama Avrupa Şampiyonası gruplarında en önemli şey, kazanamıyorsan kaybetmemektir. Rakibine de puan vermeyeceksin, berabere kalacaksın. Öncelikle Şenol Güneş ismi altında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Türk Milli Takımı Avrupa şampiyonlarında, dünya kupalarında olmayı hak ediyor, oralarda oynayan, o heyecanı yaşamış bir futbolcu olarak bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Hala 2008'i konuşuyorlar, inşallah 2020'de de çok başarılı oluruz, muhteşem goller atılır ve 2020 Avrupa Şampiyonası da bizim ve ülkemiz adına unutulmaz bir şampiyona olur."

'Kritik maçlarda sahada olmak mı zor yoksa televizyon karşısında izlemek mi?' sorusuna ise Kahveci, "Hepsi zor, hiçbiri kolay iş değil. Sahanın içinde olmak da zor, sahanın dışında olmak da zor. Sahanın içinde şöyle bir fark var, düşündüğünü yapabiliyorsun. Sahanın dışında ise düşündüğünü uygulayamıyorsun" cevabını verdi.

HAMİT ALTINTOP: BİZİM KUMAŞIMIZ ÇOK İYİ

Türk futbolundaki altyapı sorununa değinen Hamit Altıntop, "Bizden daha iyi bir Ajax çıkar. Çünkü bizim kumaşımız çok iyi. Buna ilk önce inanmamız gerekir. Ama önemli olan bu kumaşın iyi ellerde işlenmesidir. Bunu da eğitime, bilime, araştırmaya önem vererek sağlayabiliriz. Ben bu işte yeteri kadar mesai yaptığımıza inanmıyorum. Mesai yapmak maçtan sonra değerlendirme yaparken detaylara inmektir. Maçlardan sonra yalnızca hakemi konuşarak futbolu güzelleştiremeyiz" şeklinde konuştu.

