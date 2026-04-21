Ateşkesin bitimine saatler kala İran'dan Pakistan'a sürpriz müzakere adımı

İran’ın, iki haftalık ateşkesin sona ermesine 24 saatten az bir süre kala ABD ile yürütülmesi planlanan ikinci tur görüşmeler kapsamında Pakistan’a bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre heyetin İslamabad’a ulaşması beklenirken, Tahran yönetimi henüz resmi bir doğrulama yapmadı ve görüşmelere ilişkin net bir plan olmadığını açıkladı.

“HEYET YOLDA” İDDİASI

The Wall Street Journal ve Nikkei Asia’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Tahran yönetiminin bugün Pakistan’a bir heyet göndererek diplomatik süreci yeniden başlatmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberlere göre İran, bu adımı arabuluculuk çabalarını sürdüren bölge ülkelerine de iletti.

Pakistanlı kaynaklar ise İran heyetinin salı günü İslamabad’a ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMALARLA ÇELİŞKİ

Öte yandan Pakistanlı yetkililer, İran’ın daha önce ABD donanmasının İran limanlarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek müzakereci göndermeye sıcak bakmadığını hatırlattı. Bu durum, ortaya atılan iddialarla resmi açıklamalar arasında çelişki oluşturdu.

TAHRAN’DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

İran tarafı ise görüşmelere katılımı henüz doğrulamadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ilişkin net bir plan bulunmadığını belirterek, “Şu an itibarıyla bir sonraki müzakere turuna ilişkin planımız yok” dedi. Bekayi ayrıca İran’ın “son tarihler veya ültimatomlarla hareket etmediğini” vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’ye yönelik “tarihi güvensizlik” vurgusu yaparak, “İranlılar zorbalığa boyun eğmez” ifadelerini kullanmıştı.

