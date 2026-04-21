Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

İstanbul Kağıthane'de 19 yaşındaki Emre B., takip edip peşinden binaya girdiği 26 yaşındaki kadını taciz etti. Kadının sinir krizi geçirip çığlık atması üzerine bina sakinleri yardıma koştu. Korkup kaçan tacizci çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Sadece selam verdim" dediği öğrenilirken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Kağıthane'de 19 Nisan'da bir kadın bina girişinde fiziksel tacize uğradı.
  • Polis şüpheliyi fırında ekmek yaparken yakaladı ve şüphelinin çocuk cinsel istismarı kaydı bulunuyor.
  • Şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. 

GENÇ KADINI TAKİP EDİP TACİZ ETTİ

İddiaya göre; evine giden İrem Nur B.’yi (26) takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. 

KADININ ÇIĞLIKLARINA MAHALLELİ KOŞTU

Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

"SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM"

İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
