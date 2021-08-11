SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız
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SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağızHüsnü Ümit AVCI - Yasin KIRAS / SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz İnşallah taraftarımızın ve milletimiz sevindirecek...

Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız

Hüsnü Ümit AVCI - Yasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz İnşallah taraftarımızın ve milletimiz sevindirecek bir sonuç alacağız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular ısınma hareketleri ve taktik idman gerçekleştirdi. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.

OTYAKMAZ: RAKİBİMİZ TEHLİKELİ VE FORMDA BİR TAKIM

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Otyakmaz, "İlk karşılaşmaya geriden gelip 2-1 skor ile iyi bir şekilde avantaj elde ederek kazandık. Ancak rakibimiz şu an ligin ortalarında, çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah taraftarımızın ve milletimiz sevindirecek bir sonuç alacağız. İlk olarak hedefimiz bu turu geçtikten sonra da play-offu geçerek gruplara kalmak. Gruplara kalmak çok önemli çünkü maddi açıdan iyi bir kazanç getiriyor. Takımın güçlenmesine sebebiyet veriyor" dedi.

"İLK 5'İN İÇERİSİNDE YER ALMAYI ARZULUYORUZ"

Yeni sezon hakkında da konuşan Başkan Otyakmaz, "Süper Lig'de bu sene çok çetin bir mücadeleye sahne olacak. Takımlar iyi hazırlanıyorlar ve iyi kadrolar kuruyorlar. Biz ilk 5 içinde olmayı sevdik. O yüzden de bu zamana kadar 5-6 kez ilk 5 içerisinde yer aldık. Sivasspor'un alışık olduğu bir yer, o yüzden yine ilk 5'in içerisinde yer almayı arzuluyoruz" diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Otyakmaz, "Hepimiz aşımızı olduk. Ancak aşılılar girecekse stada sadece kapasitenin biraz artırılması iyi olur. Madem herkes aşılı yarı yarıya veya biraz daha üstüne çıkarılması iyi olur. Ama taraftarımıza özellikleri aşı olmayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız
SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız
SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız
SPOR Mecnun Otyakmaz: İnşallah milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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