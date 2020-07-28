Spor girişimciliği EGİAD gündeminde
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Spor girişimciliği EGİAD gündeminde

Profesyonel Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler tarafından, spor ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişimini desteklemek için hayata geçirilen SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı'nın Özel Kapalı Demoday'i EGİAD ve EGİAD Meleklerine için gerçekleştirildi.

Spor girişimciliği EGİAD gündeminde
28.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:13

SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve spor eksenli sorunlara çözümler sunan spor girişimlerinin büyümesine yardımcı olmak, yatırımcıları ulusal ve global spor girişimcileri ile tanıştırmak ve seçilen girişimleri ülkemiz spor ekosistemi paydaşlarıyla buluşturabilmeyi amaçlanmakta.

Etkinlik EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, Ata'mızın "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü ile başlayan Aslan, "Sinan Güler, spor odaklı girişimlerin geliştirilmesine destek sağlayabilmek ve spor ve girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek amacıyla "Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı"nı başlatarak harika bir adım atmıştır. Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı, spor eksenli ürün ya da hizmeti olan yeni girişimlerin uluslararası platformda potansiyel partner, mentor ve yatırımcılarla buluşmalarını hedefleyen İstanbul merkezli ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Bu çerçevede, Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve spor eksenli sorunlara çözümler sunan girişimlerin büyümesine yardımcı olmak, yatırımcıyı potansiyeli olan ulusal ve global spor girişimlerle tanıştırmak ve seçilen girişimleri ülkemiz spor ekosistemi paydaşlarıyla buluşturabilmeyi hedeflemektedir ki bugün birazdan dinleyeceğimiz sunumlar da bu hedefin kıymetli çıktılarıdır" dedi.

Genç Girişimciliği Destekliyoruz

Türkiye gibi sayıca fazla genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların, tutumların ve böylece eğilimlerin geliştirilmesi açısından her düzeyde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Aslan, "Bu yolla, genç girişimci adaylarının hem girişimciliğe yönelik algıları ve eğilimleri hem de fırsatların farkına varma yetenekleri güçlendirilebilir" dedi.

Pandemi Süreci Dijital Spor Alanlarına İlgiyi Arttırdı

EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer ise, girişimciliğin ekonomiye katkısının göz ardı edilemez olduğunu belirterek, "Girişimciliğin ekonomiye, kalkınmaya ve ülke refahına katkısının öneminin fark edildiği günümüzde, buna paralel olarak spor sektörünün yeme-içme, eğlence, konaklama, performans ürünleri, uygulama, E-spor ve daha bir çok teknolojik gelişmeler ve sportif ürünler açısından üretim hacmini de içine alarak hızla büyüyen yapısı dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sürecinde "Evde spor uygulamaları" "uzaktan spor çözümleri" daha çok önem kazandı. Bu da sektörde dijitalleşmenin önemini bir kez daha anlatmış oluyor. Türk girişimcilik ekosisteminde henüz örnekleri yeni yeni oluşan dikey atılımlara SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı'nın yapacağı öncülüğün paydaşlara ilham vereceğine ve başka dikeylerdeki programların da oluşmasına vesile olacağına inancım tamdır" dedi.

Profesyonel Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ise, girişimcilik ekosisteminde EGİAD Melekleri'ni önemli bir paydaş olarak gördüklerini vurgulayarak, spor girişimcilerinin ve yenilikçilerinin işlerini büyütebilmeleri için mentorluk, birebir öğrenme; gelecek ortaklıkları yolunda ise yatırımcı ve spor paydaşlarıyla networking desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Güler, "SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve spor eksenli sorunlara çözümler sunan Spor Startuplarının büyümesine yardımcı olmak, yatırımcıları ulusal ve global spor girişimcileri ile tanıştırmak ve seçilen girişimleri ülkemiz spor ekosistemi paydaşlarıyla buluşturabilmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Sunum gerçekleştiren girişimciler:

- E-playout, kendini geliştirmek isteyen e-spor oyuncularını ve takımlarını; matematik özel dersi alır gibi e-spor eğitimi alabileceği profesyonel/tecrübeli e-spor oyuncuları ve koçları ile bir araya getiren bir platformdur.

- Garage Atlas Live, uçtan-uca kapsayıcı ve etkileşimli 360 derece yayın sunmaktadır ve bu yayına VR, mobil, tablet, ve akıllı televizyon ile erişilmektedir.

- Play Decent, Tüm marka, organizatör ve oyuncuların kendi oyun ve etkinliklerini kolaylıkla düzenleyebilecekleri, oyuncuların da benzer tercihlerdeki takım arkadaşı ve rakiplerle eşleşip mevcut çözümlerden keyifli vakit geçirebileceği; anonimliği azaltan güvenli bir altyapıdır.

- Sporzy, sporu bir yaşam tarzı haline getirmek isteyen kullanıcılar ile iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen spor stüdyoları ve eğitmenlerini offline ve online aktiviteler üstünden bir araya getiren bir rezervasyon/ödeme platformu ve SaaS destekli pazaryeridir.

- Uniqgene, bireyin potansiyelini keşfetmek ve riskleri en aza indirmek için genetik testler yoluyla kişiselleştirilmiş raporlar sunar.

- Woxis, Elektromanyetik fren ve yazılım kontrolü ile fiziksel ağırlık kullanılmadan antrenman yapma imkanı tanır. 40 kg'a kadar direnç değişken olarak uygulanabilir. Mobil uygulama üzerinde antrenman içerikleri bulunur ve online antrenman deneyimi sağlar

Kaynak: Bültenler

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