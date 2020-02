: Spor galatasaraylı ve fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu

23.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:16

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu

Hasan Kabze Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum

Hasan Şaş bizi motive ederdi

Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum

Emre Aşık Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur

Galatasaray'da oynadığım zamanlar Kadıköy'e stresli çıkıyorduk

Fatih Akyel Güzel bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir

Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum

Şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Trabzonspor arasında geçecektir

Kerem İnan Derbide beraberliği yakın görüyorum

Fenerbahçe kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacaktır

Serhan TÜRK - Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı.

Pazar günü oynanacak derbide avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadıköy'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

HASAN ŞAŞ BİZİ MOTİVE EDERDİ

Şu anda Galatasaray teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş'ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu dedi.

BU SENE GALATASARAY'IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray'a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, Fenerbahçe'de, şampiyon olamasam da Galatasaray maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray'da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç. Bizim oynadığımız dönemlerde psikolojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada Fenerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. Galatasaray'ın iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Futbolda her şey var. Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe'yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar şeklinde konuştu.

EMRE AŞIK GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas'ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki 'o sene, bu senedir'. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo'nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre'nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA OYNADIĞIM ZAMANLAR KADIKÖY'E STRESLİ ÇIKIYORDUK

Galatasaray'da oynadığı dönemlerde deplasmandaki Fenerbahçe derbilerine stresli çıktıklarını ifade eden Emre Aşık, O seneler kadrolar çok daha iyiydi. Fenerbahçe'den şu an Kruse ve Ozan'ı sayabiliriz. Kruse'de bir Alex değil. Gustavo'da yok. İster istemez Galatasaray'da bir stres olacaktır. Galatasaray'da oynadığım zamanlar Kadıköy'e stresle çıkıyorduk. Maç içinde bir defa geliyorlardı gol oluyordu ve biz moral olarak çöküyorduk. Umarım bu sene böyle olmaz. Fenerbahçe'deyken ise çok daha rahat oluyorduk. Galatasaray maçlarını bekliyorduk. Tarih tekerrürden ibarettir ama belki de o maç bu maçtır diye konuştu.

FATİH AKYEL GÜZEL BİR DERBİ İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Futbolculuk kariyerinde iki takımda da derbi oynama heyecanını yaşayan ve Galatasaray'ın 1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan eski milli futbolcu Fatih Akyel, Ligin ikinci yarısında güzel bir lig oluyor. 6-7 takımın şampiyonluk iddiası var. Güzel, heyecanlı geçiyor. Bu hafta derbiler var. Bu derbiler bu ligin kaderini belirleyecek gibi. Derbiler güzeldir. Ben iki tarafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti ile ligden kopabilir. Galatasaray'da oradan puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor şeklinde konuştu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİLERİ DÜNYA DERBİLERİDİR

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Türkiye'de hayatın durduğunu belirten Fatih Akyel, Biz takım olarak 'o sene' bu sene demedik çünkü orada 1999'da en son kazanan takımdık. 2-1 kazanmıştık. Bizden sonra galibiyet olmadı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir. Türkiye'de hayat durur, hafta sonu da öyle olacaktır. Fenerbahçe'nin riskleri daha büyük. Çünkü geçen hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti çok ağır bir yara verdi. Bu yarayı telafi etmek isteyecektir. Galatasaray ise puan veya puanlar alıp yoluna devam etmek isteyecektir. 6'da 6 yapan dolu dizgin giden bir Galatasaray var dedi.

GALATASARAY'I BİRAZ DAHA AVANTAJLI GÖRÜYORUM

Derbide Galatasaray'ı biraz daha avantajlı gördüğünü kaydeden Akyel, Bu sefer Fenerbahçe'de daha bir stres olacak. Fenerbahçe ligden kopma noktasına geldi. İki, üç tane oyuncusu sakat. Takımın ve hocanın üzerinde ciddi bir baskı olacaktır. Mutlak kazanmaları gereken bir maç. Bu sefer Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Daha stressiz ve cesur oynayacaktır. Fenerbahçe'nin ciddi savunma problemleri var. Fatih Terim, bunun üzerine de çalışıyordur. Bundan Galatasaray yararlanmak isteyecektir diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI GALATASARAY VE TRABZONSPOR ARASINDA GEÇECEKTİR

Şampiyonluk yarışı yarışı hakkında da konuşan Akyel, Bu hafta ligde ipler çözülecektir. Beşiktaş-Trabzonspor maçı da var. Beşiktaş kaybeder ise ligden de kopabilir. Trabzonspor'da iyi bir gidişat var. Ligin ikinci yarısında çok iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Trabzonspor'un önümüzdeki 3-4 hafta içinde kafa kafaya geleceğini düşünüyorum. Belki bir de Başakşehir. Bu sene gayet iyi oynuyor. Onlar bu iki takımı arkadan takip edecektir şeklinde konuştu.

KEREM İNAN DERBİDE BERABERLİĞİ YAKIN GÖRÜYORUM

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın yenişemeyeceğini düşündüğünü belirten eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan, İki tarafında eksiklikleri var. Galatasaray'da Lemina'nın eksikliği takımı zorlayacaktır. Fenerbahçe, Emre'nin yokluğunu ne kadar arar bilemiyorum zaten Ersun Yanal uzun zamandır oynatmıyor. Gustavo'da bu noktada sıkıntılı. Uzun yıllardır Galatasaray kazanamıyor, 2020'ye girdik, 20 yıl oldu. 1999'da son kazandığımız mücadelede kadroda ben de vardım. Mehmet Bölükbaşı kaledeydi, ben yedektim. O gün 2-1 kazanmıştık. Fenerbahçe uzun yıllardır kazanıyor ama son yıllarda maçlar genelde berabere bitiyor. Bana beraberlik kokan bir maç gibi geliyor. Fenerbahçe'nin savunmadaki eksileri ve hücumdaki artılarına bakınca, Galatasaray'ın hücumdaki eksikleri, defanstaki artılarına da bakınca beraberlik ön plana çıkıyor dedi.

FENERBAHÇE KAYBETMEME ÜZERİNE BİR KURGU OLUŞTURACAKTIR

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kaybetmeme üzerine bir kurgu ile maça çıkacağını belirten Kerem İnan, Futbolculuk dönemimde biraz zor geçiyordu. Hasan Şaş ile sohbet etme şansı buldum. Uyuyabiliyor musun diye sordum. Artık uyuyabiliyorum dedi. Fenerbahçe derbilerinde o stres uzun yıllardır devam ediyordu. Şu an kadrolara baktığımızda o stresi yaşayabilecek kaç oyuncu kaldı, bu tartışılır. Taraftarlar bu derbiye de müthiş bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü artık bir Kadıköy'de bir galibiyet bekliyorlar. Fenerbahçe'nin kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacağını düşünüyorum. Ersun Yanal, mağlup olursa farklı bir durum oluşabilir. İki tarafta kontrollü oynayacak gibi bana geliyor şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın 1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan Kerem İnan, o maç hakkında ise şunları söyledi

Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi kadroları olmuştur. Ama bizim o günkü kadromuz çok iyiydi. Golleri Marcio ve Hasan Şaş atmıştı. O günkü yapı ile şu an arasında çok büyük farklar var. O heyecan o coşku oyuncularda biraz daha vardı. Şu an biraz maddiyata dayalı. O zaman müthiş bir takım birlikteliği vardı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu