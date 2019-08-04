SPOR Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı sezonu açtı

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) -

TKBL ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyspor sezonu açtı. Kadrosunu büyük oranda yenileyen Bursa temsilcisi hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Şahin Başol Spor Kompleksi'nde yaptığı çalışma ile birlikte sezonu açtı. Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro çıkan ve bu sezon hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen Büyükşehir'in Perileri, aynı zamanda üst seviyede mücadele eden şehrin tek kadın basketbol takımı olmasıyla da önemli bir misyon üstleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Yunus Emre Gelen, bu sezon iyi bir takım oluşturduklarını söyledi. Altyapıdan yetişen oyuncularla birlikte yeni transferlerin vizyon çerçevesi içerisinde takıma dahil edildiğinin altını çizen Gelen, Öncelikli olarak tribüne gelen spor severler güzel bir basketbol izleyeceklerinden eminim. İnşallah sezon bittiğinde ise ligi istediğimiz yerde tamamlamış oluruz. Spor yatırımları gerçekten kolay olmuyor. Çok ciddi desteğe ihtiyacınız var. Bizim en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Alinur Aktaş. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olması sıfatı dışında aynı zamanda gerçek bir spor insanı olarak da bizleri ve Bursa'da yer alan tüm spor paydaşlarını desteklemektedir. Profesyonel ligde yer alan Baskatbol kadın takımımız için yaptığımız sportif yatırımlar dışında, hem erkekler de hem de kızlarda altyapılar için de ciddi bir emek harcanmakta. Yaptığımız kısa, orta ve uzun vadeli programlar sayesinde Bursa gençliğini hem altyapılarda hem de profesyonel liglerde basketbolla daha fazla buluşturmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu.

KADRO VE STUFF BÜYÜK ORANDA DEĞİŞTİ

Güzel bir basketbol sezonunun kendilerini beklediğine işaret eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, yeni gelen oyuncularla birlikte çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Geçtiğimiz sezondan sadece İlemnur Duman, Sudenur Bayrak ve Harika Eldaş'ın kaldığını belirten Aşıcı, Yeni transferlerimiz var. Yabancı bir transferimiz olacak. O da kısa zaman için takıma dahil olacak. Teknik ekibimize alt yapı antrenörlerimizden Zeki Yılmaz dahil oldu. Yine basketbol kariyerinde önemli işler başarmış Serkan Ay hocamız bizimle birlikte. Kondisyoner ve fizyoterapist, arkadaşlarımız değişti. Bir yeni idari menajerimiz var. 9 kişilik bir teknik ekip olduk dedi.

GÖKHAN AŞICI SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ

Altyapıda geçtiğimiz yıldan bu yana çok güçlendiklerinin altını çizen Aşıcı, Geçen sene kızlarda 50 sporcumuz vardı alt yapıda bu yıl bu sayı 200'e yükseldi. Erkeklerde 120 olan sayı 300 oldu. Orada yoğun bir çalışma var. Şu an 2 alt yapı sporcumuzu A Takım'a çıkardık. Onlar da sezon boyunca takımımızla antrenmana çıkacaklar. Zamanı geldiğinde oynayacaklar. Biz bu sene artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 2 sezondur play-off'tan dönüyoruz. Artık bu sezon bunu kırmak istiyoruz. Bursalı vatandaşlarımızı da Şahin Başol Spor Komleksi'ne davet ediyorum. Daha fazla taraftar daha fazla güç demek ve daha fazla güç Süper Lig demek diye konuştu.

GÜLŞAH ÇELEBİ SÜPER LİG BURAYA ÇOK YAKIŞIR

Takımın en tecrübeli ismi olan kaptan Gülşah Çelebi ise Bu sezon bulunduğumuz ligde takımlar önemli yatırımlar yaptı. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligdeyiz. Bizim hedefimiz büyük, hedefimiz çok güzel. Hep beraber kenetlenerek başaracağız. Bursa'nın potansiyeli çok fazla, Süper Lig buraya çok yakışır ifadelerini kullandı.

Sudenur Bayrak da, Geçen sezon istediğimiz başarıya ulaşamadık ama bu sezon hedefimiz Süper Lig. Bu sezon aramızda çok tecrübeli oyuncular var o yüzden hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var şeklinde konuştu.

OYUNCULAR İNANIYOR

Takımın altyapı oyuncusu olan ve uzun yıllardır Bursa temsilcisinde ter döken İlemnur Duman ise Bu sezon aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Birbirimize karşı ilk enerjimiz güzeldi. Bursa'da profesyonel ligde mücadele eden tek kadın basketbol takımıyız. Bu bize ayrı bir misyon yüklüyor. Basketbol oynamak isteyen çocuklarımıza en iyi şekilde örnek olmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig dedi.

Yeniden kadroya dahil olan Harika Gözde Eldaş, Sakatlıksız başarı dolu bir sezon olsun. Süper Lig hedefimiz var. Hep birlikte aile olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz ve Bursa'nın adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dileklerinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, antrenman sonrası ise objektiflere poz verdi.

Kaynak: DHA