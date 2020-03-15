SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı - Haber
Bülent Korkmaz, DHA, Güncel

SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı'Önümüzdeki maçlarda da puanlar ya da galibiyetler almak zorundayız''Orta hakemin hata yapma olasılığı var''VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması lazım'Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - Süper...

15.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:11
SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

'Önümüzdeki maçlarda da puanlar ya da galibiyetler almak zorundayız'

'Orta hakemin hata yapma olasılığı var'

'VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması lazım'

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA) - Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, 'Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi. Ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuların özgüveni açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum' dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Gerçi geldiğimiz gün, Göztepe maçına iki antrenmanla çıkmıştık. Ondan sonrasında oyun olarak bir değişim ve değişiklik olduğunu yavaş yavaş görüyorduk. Ama sonuca yansımıyordu. Takım oyun olarak tam istediğimiz bir durumda değil. Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi. Ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuların özgüveni açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi burada başkan ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çok destek verdiler. Tabi ki taraftarın burada olacağını düşünüyorduk. Ama seyircisiz olunca onlar da televizyonlarının başında bizleri takip edip desteklerini bizlere hissettirdiler. Onlara da bu galibiyeti hediye ediyoruz. Tabi burada kalmamalıyız. Nihayetinde lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da puanlar ya da galibiyetler almak zorundayız. Oyuncularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

'ORTA HAKEMİN HATA YAPMA OLASILIĞI VAR'

Orta hakemin hata yapma olasılığının olduğunu ve bunu kabullenebileceklerini ifade eden Korkmaz, VAR sistemindeki hakemlerin hata yapma riskinin olmamasının gerektiğini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seyircisiz maç kararının gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Ben orta hakemin her zaman hata yapabileceğini söylüyorum. Ama VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı. Birçok kameradan pozisyonu görebiliyor. Bu bir şampiyonluk maçı ya da küme düşme maçı olsaydı ne olacaktı. VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması lazım. Baktığınız zaman kimse net bir karar veremiyor. Pozisyon bence gol. Federasyon bir karar alırken bize danışmıyor. Biz de o yüzden buradan kamuoyuna kendi fikrimizi söylüyoruz. Bütün oyuncular tedirgin. Nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle sarsılıyor. Federasyonun net bir şekilde bu konuyla ilgili kararını vermesi gerekiyor. ya diyecekleri ki 'seyircisiz lig devam edecek' ya da 'lig ertelenecek.' Çünkü iki hafta sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan bütün ülkelerde farklı boyutlara geldi artık. Maçların seyircisiz tadı da olmuyor. Şu anda olması da doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak lazım. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, federasyonun çıkıp bu konuyla ilgili net düşüncesini geri dönüşü olmadan vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart pozisyonları ile ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, 'Ömer Ali'nin pozisyonunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Ama Skubic'in pozisyonu ile ilgili ise faul bile olmadığını düşünüyorum' dedi.

SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Haber
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İran Mart Avrupa
Şu an buradasınız: SPOR Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 00:43:21. #1.15#