Sözlü: "Adanamızı 2023'e taşıyacak projelerimizi tasarladık"

"Gücünü halktan alan bir halk çocuğuyum"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü, "Adanamızı farklı başlıklar altında 2023'e taşıyacak, orta vadede 50, kısa vadede 100 yılın projelerini tasarladık. Bu projelerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarken, projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmaların yürütüleceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken "Vizyon 2023 Proje" tanıtım toplantısı ile yapmayı planladığı projeleri tanıttı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu televizyoncu Saba Tümer'in yaptığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmasına "Adana'nın geleceğini inşa eden vizyon projelerin tanıtımını yapacağız. Öncelikle 5 yıllık görevim süresinde Adana'da neler yapmışız, onlara bir bakalım" sözleriyle başlayan Sözlü'nün gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Adana'nın tarihi, doğası ve kültürüyle kendisinin memleketi olduğunu ifade eden Sözlü, belediyecilik görevini yürütürken vatandaşın değerler bütününe sadık, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı bir anlayışla kentin ve insanın hakkını korumaya çabaladıklarını söyledi. Sözlü, "Elbette Adana'nın tarihine, doğasına sahip çıkarak bu şehri koruyacaktık. Bu bakış açısıyla Adanamızı farklı başlıklar altında 2023'e taşıyacak, Adana'nın orta vadede 50, uzun vadede 100 yılını projelerimizle tasarladık. Bu projelerimizi sizinle paylaşacak olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kendisini son 20 yılda yapılamayanları yapmaya talip olan bir belediye başkanı olarak gördüğünü ifade eden Sözlü, "Gücünü halktan alan bir halk çocuğuyum. 20 yıldır aktif bir şekilde belediye başkanlığı yapıyorum. Ben belediye başkanlarının kamu hizmetçisi olduğunu söylüyorum ve bu görev çok şerefli bir hizmettir. Karşımızda duranlar, siyasete girerken İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını astı ama asıl ortağını gizledi. Halka yalan söyleyenler icraat ortaya koyamazlar" dedi.

"Yeşil Kent Adana Projesi ile kente yeşil bir çehre kazandıracağız"

Sözlü, Yeşil Kent Adana Projesi kapsamında Çukurova'nın başkentini her mevsim yeşilin her tonunu içinde barındıracak fonksiyonel donatılara sahip çok amaçlı sosyal ve kültürel yapıların yer aldığı bir bütünlük içinde planlandıklarını ifade etti. Sözlü, proje kapsamında 5 Ocak Millet Bahçesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Adalet Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, Ziyapaşa Kentsel Dönüşüm Alanı, Yaşar Kemal Spor Kampüsü, Masal Park, Adana Bilim ve Kültür Merkezleri'nin planlandığını açıkladı. Vizyon 2023 Projeleri kapsamında planlanan 'Yeşil Kent Adana Projesi' ile ilgili bilgiler veren Sözlü, "İsim babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu millet bahçelerini, kentimize kazandırarak daha yeşil bir çehre kazandıracağız. Yeni stadyumun yapılmasıyla, eski stadın bulunduğu yere 5 Ocak Millet Bahçesi'ni, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız. Özellikle Seyhan Baraj Gölü havzasında yapacağımız rekreasyon projeleriyle, EXPO 2023'e talip olmak istiyoruz" dedi.

"Ulaşım Ağı Projeleri ile ulaşımı rahatlatacağız"

Sözlü, Ulaşım Ağı Projeleri kapsamında 5 yeni otoyol bağlantısı, D-400 Bulvarı üzerine yapılacak düzenlemeler, Adanaray Projesi, Adana Metrosu'na yapılacak 2'nci ve 3'üncü etaplar ve yapılacak yeni köprüler ile Adana'nın ulaşımının rahatlatılacağını kaydetti. Planlanan diğer bir proje olan 'Ulaşım Ağı Projeleri' hakkında da bilgiler aktaran Sözlü, "Adana'nın akşam trafiği, önümüzdeki yıllar da daha da yoğunlaşacak. Bunu önleyebilmek için şehiriçi ulaşımda otoyol vazgeçilmez bir unsurdur. Adana'daki otoyol uzunluğunu arttırarak, trafiği rahatlatacağız. Ayrıca 'Adanaray' da yüksek hızlı tren hattıyla beraber, Türkiye'nin gelecek 200 yılını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile işbirliğiyle planladık. Ayrıca Merkez Tren Garı'ndan Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar bir banliyö hattı da planladık. Bu banliyö ile günlük 100 bin kişiyi taşıyacağımızı düşünüyoruz. Ulaşım konusuna özellikle ağırlık vererek, 10 bin yaşında olan Adana'yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

"Adana'nın tarihi miraslarını beton yığınlarının arasından kurtaracağız"

Sözlü, Adana'nın tarihi dokusunu yeniden düzenlemek için Tarihi Kent Adana Projesi kapsamında İnönü ve Türkkuşu Meydanları, Kurtuluş Müzesi ve Miralay Meydanı, Zübeyde Hanım Barış Adası, Kordon Kayalıbağ, Kale Kapısı Meydanı, Ulus Yaya Köprüsü ve Karşıyaka Parkı, Ramazanoğlu Meydanı ve Çarşısı, Ağca Mescit, İnkılap Mektebi, Yeni Han ve Lüks Otel, Lokman Hekim İnteraktif Ecza Müzesi, Vakıflar Çarşısı, 5 Ocak Meydanı, Bebekli Kilise Avlu Meydanı, Tepebağ Arkeopark Projesi'ni kente kazandıracaklarını ifade etti. Adana'nın tarihi binalarının yeniden restore edilip, çevresindeki bina kirliliğinden kurtarılarak vatandaşlara hizmet sunacağını dile getiren Sözlü, "Tarihi değerlerimiz, beton yığınlarının arasında kayboldu gitti. Biz bu projemizi bir seçim kaygısıyla değil, tarihi ve kültürel mirasımıza hürmetle yapacağız. Bu çalışmalar, üzerinde yaşadığımız vatanı bize bırakan ecdadımıza karşı bir borçtur. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Ayrıca Adana'da faal tek kilise olan Bebekli Kilise'nin de restore çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni Zelanda'da yaşanan olayların ardından, Müslümanların da diğer dinlere ne kadar hoşgörülü olduğunu göstermek adına önemli bir çalışma olacaktır" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zembilci ile Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda Adanalı katıldı.

