Soylu: "Çocukların Ellerindeki Taşları Aldık, Onlara Sevgiyi Verdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkacak, diyecek ki 'Bunlar terörist olabilir ama bunların silahları yok'. Kamera şakası mısın nesin ya, kamera şakası mısın sen? Sonra söylediği şu, 'Efendim bu teröristin belgesi olur mu?' Doğru gideceğim Kandil'den teröristin belgesini alacağım. Biz de teröristin belgesi var Kılıçdaroğlu, senin dediğin gibi değil bizdeki teröristin belgesi. On yıllardan beri her şehit cenazesine gittiğimde, her jandarmanın, her polisin, her askerin tabutunun altına şu omzunu verdiğinde beraber tevhit getirdiğimiz zaman bizde teröristin belgesi o şehitlerin cenazeleridir." dedi.



Soylu, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir istişare ve ortak akıl partisi olduğunu ifade ederek, belediye başkanlarıyla yaptıkları istişare toplantılarının farklı bir nitelik taşıdığını söyledi.



"Eğer belediyeler tökezlerse AK Parti topallar." diyen Soylu, şöyle konuştu:



"Eğer AK Parti topallarsa yine Allah muhafaza sadece 80 milyonun ümidi değil, etrafımızdaki coğrafyanın ümidi, adını, sanını, rengini bilmediğimiz insanların, mazlumların ümidi biter. 2019 sadece bir seçimin adı değildir. 2019 milletin tercihinin adıdır. Bu çok net ve açıktır. Bulunduğunuz makamlar, benim İçişleri Bakanlığımın hiçbir önemi ve ehemmiyeti yoktur. Kurulduğu günden beri istikrar ve başarıyla getirilmiş bu büyük hareket sadece bu 18 yılın büyük hareketi değildir."



Soylu, 2019 seçimlerine sadece bir seçim kazanma gözüyle bakmamak gerektiğini, bu seçimin diğerlerinden çok farklı olduğunu vurguladı.



AK Parti'yi ilk kurulduğu günkü heyecanına, hizmet aşkına geri döndürmek gerektiğini dile getiren Soylu, hizmet sunma noktasında 10 yıl öncekinden daha iyi bir noktaya geldiklerini ifade etti.



Soylu, halkın terazisinin kuyumcu terazisi gibi olduğuna dikkati çekerek, "Bakışımızdan, yürüyüşümüzden, havamızdan, tevazumuzdan çocuklarımızın adımlarından, ayakkabılarımızdan her şey milletin notu içerisindedir. En zorlandığımız seçimlerin sonuçlarısınız siz. 2014'teki mart seçimleri bizim için kolay seçimler olmadı, sebebi 17-25 Aralık'ta bizi prangaya vurmak istediler. Biz büyük bir cesaretle o seçimlerde hep birlikte kendi kişiliğimizi, ilgimizi, becerimizi, toplumsal itibarımızı, partimizin getirdiği itibarı ortaya koyarak iyi bir netice aldık." diye konuştu.



"Çocukların ellerindeki taşları aldık, onlara sevgiyi verdik"



Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele halinde olduğunu belirten Soylu, bu konunun bir yandan insanların can güvenliğini tehdit ederken diğer yandan da özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki insanların belediye hizmetlerini alamamasına neden olduğunu söyledi.



Soylu, PKK'nın temsilcisi konumuna gelen belediyelerde, terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlandığına işaret ederek, "Belediyeler, 12-13 yaşındaki çocukların veya gençlerin Kandil'e yollandığı toplanma merkezleri haline getirildi. Bir belediye binası düşünün ki içinde örgütün dağ kadrosundan bir teröristin odası var. OHAL ilanı sonrasında Başbakan'ın ifade ettiği gibi bu belediyelere yönelik olarak hükümetimizin tedbirleri gündeme geldi. PKK ile iltisaklı olduğu tespit edilen 93, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 belediyeye görevlendirme yapıldı." ifadelerini kullandı.



Görevlendirme yapılan belediyelerin, herhangi bir ek kaynak veya ek bütçe tahsisi olmadan büyük işlere imza attıklarını dile getiren Soylu, terör örgütlerince Türkiye'nin geri götürülmeye çalışıldığını herkesin bildiğini anlattı.



Soylu, yakın bir zaman önce doğu illerine giden siyasetçilere çocuklar tarafından talimatla taş attırıldığını unutmadıklarını aktararak, "Sizin hizmetlerinizle, akıllarınızla, tecrübelerinizle, birikimlerinizle biz Siirt'te ve diğer vilayetlerde binlerce çocuk için parklar açtık. Biz AK Parti davasına inanmış insanlar olarak o çocukların ellerindeki taşları aldık, onlara sevgiyi verdik." değerlendirmesinde bulundu.



"100 saati bir gün içerisinde 2 bin 600 saate çıkarttık"



CHP'li bir milletvekilinin, terörle mücadelede kullanılan Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) operasyonuna ilişkin, haddini aşan ve güvenlik güçlerini inciten ifadeleri olduğunu söyleyen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu ifadelere koro halinde katıldığını söyledi.



Soylu, terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldiklerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, artık terörü yerinde ve bulunduğu noktada ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji geliştirdiklerini ifade etti.



Terörle mücadelede teknolojik kabiliyeti geliştirmenin de çok önemli olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terör örgütüne karşı üstünlüğümüzü en iyi noktaya getirebilecek bir takım adımlar atmak durumundaydık ve Allah'a şükürler olsun Türkiye ne günlerden ne günlere geldi. İnsansız hava uçaklarını İsrail'den istediğimiz günleri hatırlıyor musunuz? Tamirleri yaptıramadığımız günleri hatırlıyor musunuz? Bu milletin bir evladı olarak övünebilirsiniz, gurur duyabilirsiniz ve onur duyabilirsiniz. Geçen yıl bu zamanlar iç güvenlik birimleri olarak söylüyorum havadan ancak yüz saatlik bir keşif, istihbarat ve gözetleme yapabiliyorduk. Şimdi söylemek istiyorum, jandarma, polis her bir birimimizi gece gündüz, 24 saat çalıştırarak bir noktaya getirdik. Şimdi bilmenizi isterim ki o yüz saati bir gün içerisinde 2 bin 600 saate çıkarttık ve bu yeterli değil. Bilesiniz ki bu konuda iki ülkeden bir tanesiyiz biz."



Ülkenin içinde bulunduğu zorluklar sayesinde Türkiye'nin hem teknik kabiliyet hem de donanım açısından önemli bir avantaj kazandığına vurgu yapan Soylu, bu konuda daha işin başında olduklarını ve 2 bin 500 saatin de yeterli olmadığını belirtti.



"Bizim Aydın Muştu'muzu nasıl öldürdüler"



Dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydeden Soylu, "Orada bir sivil kayıp söz konusu değil. Etkisiz hale getirilen kişilerin terörist olduğu, ortada piknik falan olmadığı, zaten yakalanan diğer teröristin kendi ifadesinde de bunu doğruladığını kamuoyuna birkaç kez anlattım." dedi.



Soylu, etkisiz hale getirilen kişilerin orada keşif yaptığına dikkati çekerek, "Adam diyor ki, 'Biz şu 4 tane teröristle orada buluşmaya gittik'. Buradan soruyorum, kamuoyunun da bilgilerine arz ediyorum, sizlere de soruyorum. Şehir içerisinde bir sivil vatandaşı infaz etmenin bilgisini, takibini, keşfini kim veriyor bu teröristlere?" ifadelerini kullandı.



"Sivil" denilen kişilerin, kaymakam, öğretmen ve belediye başkanı gibi kamu görevlilerini adım adım takip ederek, üst birimlerine bilgi verdiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:



"Bizim Aydın Muştu'muzu nasıl öldürdüler? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkacak, diyecek ki 'Bunlar terörist olabilir ama bunların silahları yok'. Kamera şakası mısın nesin ya, kamera şakası mısın sen? Sonra söylediği şu, 'Efendim bu teröristin belgesi olur mu?' Doğru gideceğim Kandil'den teröristin belgesini alacağım. Biz de teröristin belgesi var Kılıçdaroğlu, senin dediğin gibi değil bizdeki teröristin belgesi. On yıllardan beri her şehit cenazesine gittiğimde her jandarmanın, her polisin, her askerin tabutunun altına şu omzunu verdiğinde, 'La ilahe illallah Muhammedün Resulullah', beraber tevhit getirdiğimiz zaman bizde teröristin belgesi o şehitlerin cenazeleridir."



"Büyük iftiralara maruz kalıyoruz"



Bu millet ve medeniyetin dün olduğu gibi bugün de büyük iftiralara maruz kaldığını belirten Soylu, bu konuda ortada çok büyük bir tezgah olduğunu ifade etti.



Oyunların ve tezgahın çok net olduğunu dile getiren Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger iki ayrı beyanatta bulundu. Birincisinde 'Biz 2019'da HDP ile birlikte olmalıyız' diyor. Bunu alın bir kenara koyun. Bir şey daha söylüyor ki çok tehlikeli, 'Bu, Güneydoğu'da kayyumlara alınan belediyeler var ya, zaten HDP oraları tarumar edecekti, bu demokratik bir ayıp değil ama orada nelerin döndüğünü de biliyoruz' diyor." ifadelerini kullandı.



Soylu, bu açıklamalarla ne yapılmak istendiğini çok iyi bildiklerini dile getirerek, "Bir, dün delillerle, organizasyonlarla temizlettirmeye çalıştıkları HDP'yi ve PKK'yı bu sefer bir projeyle beraber CHP'ye temizlettirmeye çalışıyorlar. İki, en önemlilerinden bir tanesi, Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir kabiliyet kazandı. Bu kabiliyete hem ülke içinde hem uluslararası alanda zafiyet verdirmeye çalışıyorlar. Üç, en önemlilerinden bir tanesi, özellikle 2019'da birlik olacakları HDP ile birlikte onların Güneydoğu'daki tabanının bir şekilde kaybolduğunu görünce onları bir başka mağduriyet üzerinden bir tabanla bütünleştirmeye tekrar çalışıyorlar." şeklinde konuştu.