Soylu: "Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız"
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Soylu: "Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız"

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferansla konuşması ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferansla konuşması ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Rize'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma programına video konferans yoluyla katılarak konuşma yaptı. (4)

Soylu: 'Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız'
Soylu: 'Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız'
Soylu: 'Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız'
Soylu: 'Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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