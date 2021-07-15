Soylu: "Bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferansla konuşması ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.