Soyer: Sarılıp kucaklaşmayı çok özlemişiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen Dikili Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen Dikili Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Pandemi döneminde kültür sanat etkinliklerinin yapılamadığını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Bu festivaller kucaklaşmamız, birbirimize sarılıp sahip çıkmamız, dayanışmamızı güçlendirmemiz için çok büyük bir fırsat. Birbirimizle sarılıp kucaklaşmayı çok özlemişiz" diye konuştu.

Dikili Belediyesi tarafından 28 - 29 - 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dikili Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali başladı. Alandaki yurttaşlara "Şahanesiniz, çok güzelsiniz, çok özlemişiz" diyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi nedeniyle etkinliklerin iptal olduğu dönemleri hatırlatarak "İhtiyaç duyuyoruz, kültüre sanata. Onlar olmadan hayatımız ne kadar kuru, renksiz, tatsız. Kültür sanat bizi besleyen, umudumuzu büyüten bir şey. Bu festivaller kucaklaşmamız, birbirimize sarılıp sahip çıkmamız, dayanışmamızı güçlendirmemiz için çok büyük bir fırsat. Birbirimizle sarılıp kucaklaşmayı çok özlemişiz. Adil Başkanımı tebrik ediyorum, çok büyük bir organizasyon. Bizim kültür sanat politikamızın 2 temel aksı var. Biri İzmir'i dünyanın kültür birikimiyle buluşturmak. Diğeri de binlerce yıllık mirastan beslenen kültür sanatımızı ileriye taşımak. Bu festival ikisini de birlikte gerçekleştiriyor. Dünyanın o birikimini sizlerle buluşturacak, hem de o kadim kültürü yeni ürünlerini sizlerle buluşturacak. Bizler hayatı değiştirmek için siyaset yapıyoruz. Siyaset eğer hayatı değiştirme sanatıysa, başka bir hayatın ve dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Muğla'da yangın yerlerini ziyaret ettik. Ziyaret sırasında Genel Başkanımız bir yerde durdu. Yangının en kötü yaşandığı bölgelerden biriydi. Orada yanmış bir ağacın içinden serpilip çıkmış menengiç filizinin fotoğrafını çekti. İçiniz rahat etsin, toplumlar da aynı doğa gibi kendini iyileştirebiliyor, tazeleyip yeniliyor. Bütün bu yangınlardan, çürümüşlükten, kokuşmuşluktan emin olun ki kurtulacağız, hep beraber kurtulacağız" dedi.

Altay: Dikili Meydanı'ndan ilan ediyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "100 yıl önce İzmir'in dağlarında çiçekler açsın diye canını verenler, hayatını kaybedenler, Mustafa Kemal Atatürk ve onun yoldaşları... Herkes bilsin ki, Türkiye'de barış, sevgi ve kardeşlik çiçekleri İzmir'in dağlarında açtığı gibi, 81 vilayette, 780 bin 500 kilometre kare yüz ölçümünde açana kadar demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğimizi Dikili Meydanı'ndan dosta düşmana bütün dünyaya ilan ediyoruz" diye konuştu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise "Dünyayı ezberi olanlar değil hayalleri olanlar değiştirecek. Benim de bu doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarını gezdiğim, aşık olduğum ilçe için büyük hayallerim var. Tunç Başkanım ile birlikte samimiyet içinde çalışarak, kısa sürede gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dikili hızlı şekilde gelişiyorsa, Tunç Başkanımızın ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle değişiyor" diye konuştu.

Festivalin ilk günü Selda Bağcan konseri ile sonlandı.

Kimler katıldı?

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz, CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Parti Meclisi Üyesi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İzmir'in ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre