Soyer: "İzmir'in Ekmeğini ve Refahını Büyütüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi üretenin sesini yükseltmek ve halkın adil gıdaya ulaşmasını sağlamak için 82 ülkede faaliyet gösteren Adil Ticaret Şehirleri ağına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üretenin sesini yükseltmek ve halkın adil gıdaya ulaşmasını sağlamak için 82 ülkede faaliyet gösteren Adil Ticaret Şehirleri ağına katıldı. İzmir'in Dünya Adil Ticaret Örgütü'nün kriterlerini benimseyen Türkiye'deki ilk şehir olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, "İzmir tarımı başta olmak üzere farklı sektörlerdeki İzmir ürünlerinin adil ticaret sertifikası almasını sağlayarak İzmir'in ekmeğini ve refahını büyüteceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesi doğrultusunda İzmir Tarımı stratejisiyle üreticiyi her alanda destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin adil ticaret yoluyla geçim kaynaklarını ve topluluklarını iyileştirme gayesi ile 82 ülkede faaliyet gösteren Adil Ticaret Şehirleri ağına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Adil Ticaret Örgütü'nün ilkelerini benimseyen Türkiye'deki ilk belediye oldu.

Hedefimiz İzmir'in ticaret hacmini büyütmek

Dünya Adil Ticaret Örgütü, Türkiye'de Adil Ticaret Ağı'nı oluşturmak için proje yürüten İNOGAR Kooperatifi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "Adil Ticaret Şehirleri Türkiye" tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilklerin kenti İzmir'de bir ilki daha başlatmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi. İzmir'in turizmin, ticaret, sanayi ve tarımın dengeli bir şekilde buluştuğu çok güçlü ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip olduğuna değinen Soyer, "İzmir'in doğal liman özelliğini daha da güçlendirmek ve ticaret hacmini büyütmek bu dönemdeki temel önceliklerimizden biri. Bugün İzmir dünya Adil Ticaret Şehirleri ağına katılarak bu evrensel taban hareketinin, bu erdemli hareketin bir parçası haline geliyor. Türkiye'de 'Adil Ticaret Şehir' unvanını alan ilk şehir oluyor" dedi.

İzmir öncü olacak

Adil Ticaret ilke ve yöntemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasında İzmir'in öncü bir rol üstleneceğini belirten Başkan Soyer, "İzmir'den başlayarak Türkiye genelinde bir Adil Ticaret ekosistemini yaratmak ve desteklemek üst hedefiyle İzmir ve ülkemiz genelinde Adil Ticaret'in bilinirliğini, Adil Ticaret ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren işletme sayısını artıracağız. Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında, Adil Ticaret ilkeleri doğrultusunda koordinasyonu güçlendireceğiz. En önemlisi İzmir tarımı başta olmak üzere farklı sektörlerdeki İzmir ürünlerinin adil ticaret sertifikası almasını sağlayarak, İzmir'in ekmeğini ve refahını büyüteceğiz" diye konuştu.

Güç katacak

Göreve gelirken İzmir'deki temel çıkış noktalarının kentin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek olduğunu hatırlatan Soyer, şunları söyledi: "Yaptığımız tüm çalışmaların özünde refahı artırmak ve tüm kentte adil paylaşılmasını sağlamak yer alıyor. Adil Ticaret tam da bu hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayan çok önemli bir yaklaşım. Bu yaklaşım, İzmir'de ticaret odamız, sanayi odamız, iş insanları derneklerimiz ve diğer tüm ekonomik paydaşlarımız ile İzmir'in gelişimi amacıyla ortak akıl ile attığımız adımlara da büyük güç katacak. İzmir'i dünya ile bütünleştirirken yerel potansiyelini doğru yöneten ekosistemi yaşadığımız çağı doğru okuyarak, fırsatları iyi değerlendirerek, koşullara göre kendimizi güncelleyerek ve adil biçimde inşa etmeye devam edeceğiz. "

İzmir'i dirençli kent haline getiriyoruz

Başkan Soyer, ekonomide zor bir süreç yaşandığına da değinerek, "Küresel ekonominin birbirine çok bağlı ve bu yönüyle bir o kadar kırılgan olduğu savaşlar, göçler, iklim krizi ve en son yaşadığımız küresel pandemi gibi farklı nedenlerle derinden etkilendiği bir dönemdeyiz. İzmir'i, tüm bu krizlere karşı dirençli bir şehir yapmanın mücadelesini veriyoruz. İzmir'in Dünya Adil Ticaret Örgütü'nün kriterlerini benimseyen Türkiye'deki ilk şehir olması, tam da bu nedenledir. Adil Ticaret Şehri programımızın İzmir'in ekonomik gelişimine çok önemli katkılar sunacağına, şehrimizdeki lokomotif sektörleri daha da geliştireceğine, şehrimizin refahını büyüteceğine ve İzmir'in ülkemizde üstlendiği öncü rolü pekiştireceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İzmir'den Türkiye'ye yayılacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Genel Müdürü Bülent Özcan, sivil insiyatiflerin projelerinin başarısında kamu gücünün önemini vurguladı ve "Dünyanın genel trendi içinde bence çok güzel, güçlü bir adım atılıyor. Sosyal girişmelere, üreticiye duyarlı olan Tunç Başkanımızın öncülüğünde bu hareketin İzmir'den başlaması çok önemli. Türkiye'de birçok yerel yönetim bu sesi duyacak, yavaş şehir, akıllı şehirlerde olduğu gibi yayılacak. Üreticinin gücünü destekleyecek bu girişimin bir parçası olmaktan mutluyuz, her zaman desteğe hazırız" dedi.

Adil ticarete ilgi arttı

Adil Ticaret Örgütü CEO'su Erinch Sahan, Dünya Adil Ticaret Örgütü ile ilgili bilgiler verdi. Adil ticaretin özünün üretenin sesini yükseltmek olduğunu belirten Sahan, "Günümüzde tüm dünyada pandeminin yarattığı eşitsizliğe karşı tepki oluşmaya başladı; adil ticarete olan ilgiyi arttı. Adil ticaret aynı zamanda küresel bir hareket. İnsanlar, halklar bunu desteklemek istiyor" diye konuştu.

İzmir bu hareket için çok doğru bir kent

İNOGAR Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İNOCAR Itır Erhart, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir'de sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliği programını başlattıklarını ve bu programların Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Şimdi İzmir adil ticaret kenti olarak da örnek olacak. İzmir bu proje için çok doğru bir başlangıç kenti. Bu bir maraton. İzmir'in de harika bir maratonu var. İzmir sporun ve sanatın birleştirici gücüne de değer veriyor" dedi. Erhart, tüketicilere de adil ürünleri satın alıp bu harekete desteklemelerini istedi.

Başkan Soyer'e teşekkür

İNOGAR Kurucu Ortağı Mert Fırat, bu vizyona inanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Adil şehirler başlığı beni çok heyecanlandırıyor. Pandemide çok sert bir şekilde yüzleştiğimiz konular var. Adil gıdaya ulaşmakta bunlardan biri. Adilleşmek, sürdürülebilir ekonomileri tesis etmek artık zorunlu hale geldi. İzmir'den başlayıp tüm ülkeye yayılacak böyle bir çalışmada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

10 ilke

Dünya Adil Ticaret Örgütü 82 ülkede 2, 5 milyondan fazla üretici ve işçi, 4 bin kuruluş ve 2000'i aşkın büyüklü küçüklü Adil Ticaret şehrinden oluşan küresel bir hareket. Dünya Adil Ticaret Örgütü 10 ilkeyi benimsiyor. Bu ilkeler dezavantajlı üreticiler için fırsatlar, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, adil ticaret uygulamaları, adil ödeme mekanizmaları, çocuk işçiliğine ve zorla çalıştırmaya hayır, ayrımcılığa hayır, erkek kadın eşitliği ve örgütlenme özgürlüğüne evet, iyi çalışma koşulları, kapasite artırma-adil ticareti yaygınlaştırma ve doğaya saygı.

Kaynak: Habermetre