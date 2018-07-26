Sosyal Medyadan Yardım İsteyen Bahar Doğrul'un Ablası Konuştu

Sosyal medyada öz amcasını cinsel istismar ile suçlayan Bahar Doğrul'un ablası canlı yayına bağlanarak açıklamada bulundu. Abla Doğrul, "Amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Şikayetimizi geri aldık" dedi.

VİDEO SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

18 yaşındaki Bahar Doğrul, sosyal medyada yayınladığı bir video ile amcası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri sürerek yardım istemişti. Genç kızın açıklamalarını sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

İddiaların üzerine Bahar Doğrul'un ablası Hülya Doğrul da Show TV'de yayınlanan 'Deryalı Günler' programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Abla Doğrul şunları söyledi: "Bu olay geçen yıl haziran ayında oldu. Annem kas erimesi hastası ve ben kendisini tedavi için hastaneye götürdüğümde yaşandı. O dönem amcam sürekli evimize gidip geliyormuş bunu kardeşim anlattı. Olayın ardından biz Emniyet'e giderek şikâyette bulunduk. Kardeşimin ifadesi alındı. Konuyla ilgili davamız var ama hiçbir şey yapılmadı. Amcam tutuklanmadı. Şikayetimizin ardından geçen yıl amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine gidip şikayetimizi geri aldık."

"AMCAM 10 YIL ÖNCE BABAMIN MALINI ALDI"

Kardeşinin gece uykusunda sayıklamaya başlaması üzerine 30 Mart'ta tekrar şikâyette bulunduklarını ifade eden abla Doğrul, "Amcam köy işleriyle, bağ-bahçeyle uğraşıyor ve muhtarlık yapıyor. Şu anda firari görünüyor. Babam şifzofren hastası raporu var ve amcamın yanında kalıyor. Amcam babamı bize göstermiyor. Babam, ne denilse, 'Tamam'der ve olaya dahil olamıyor. Amcam sürekli bize şiddet uyguluyordu ve on yıl kadar önce babamın tüm mal varlığını bizim elimizden aldı. Geçen yıl amcamın ifadesi alınamamıştı ancak bu yıl alınmış. Amcam sürekli ailemizi arayıp, 'Davanızdan vazgeçin şu kadar mal vereceğim" diye konuştu.

"AMCAM ŞİDDET UYGULUYOR" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz mayın ayında Show TV'de ablası ve annesiyle Seda Sayan'ın programına katılan Bahar Doğrul programda, amcasının kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuştu. Doğrul'un bu iddiası ise köyün muhtarı olan amcasının yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.

İşte karşılıklı suçlamaların yaşandığı o programdan kesitler...

AMCANIN ARKADAŞI: Ben muhtarın o çocukları dövdüğünü görmedim. Aç kalsalar gelip benden yardım isterlerdi. Neden programa katılıp yalan söylüyorlar. Neden, 'Süleyman amca kurtar bizi' demediler. Aç kaldılarsa neden bana gelmediler.

BAHAR: Amcam kaç defa bize şiddet uyguladı ve Süleyman Amca ile eşi bizi kurtarmaya geldi. Neden şimdi yalan söylüyorsun?

AMCANIN ARKADAŞI: Bahar, Bahar ben sizi kurtarmaya geldiysem, sağa sola gitmeyin, evinizde oturun dedim.

SEDA SAYAN: Hani yoktu şiddet?

AMCANIN ARKADAŞI: Yalan söylüyorlar, ben amcalarının ellerinden bunları kurtarmadım. İki kardeş kavga ettiklerinde araya girdim.

BAHAR: Yalan söylüyor Süleyman Amca eşiyle birlikte bize geldi ve ablam yokken, ablamın kurtulmasının tek yolunun onu evlendirmek olduğunu söyledi.

AMCANIN ARKADAŞI: Benim Umre'den bir arkadaşım vardı. Kendisi Allah'ın emriyle kas hastası bir oğlunun olduğunu ve ablasını (Hüyla) istemeyi düşündüklerini söyledi. Ben bunlara onu söyledim. Bahar'ın babasının mallarının, amcasının üzerine geçirildiğine de tanık olmadım. Kendi üzerine aldığını da bilmiyorum.

KADIN KOMŞU: Ben şiddet gördüklerine, kötü bir şey yaşadıklarına tanık olmadım.

BAHAR: Bizim köyümüz o kadar aç ki, inanamıyorum. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. (ağlıyor)

HÜLYA: Kendisi bize, 'Amcan neden size böyle şiddet uyguluyordu?' diyordu, yalan söylüyor. Amcam neden kendisi çıkıp konuşmuyor da sizleri konuşturuyor. Utanacak çünkü milyonların karşısında.

KADIN KOMŞU: Ben görmedim şiddet yaşadıklarını. Amcalarının dövdüğünü görmedim. Ben hiçbir şey görmedim de duymadım da.

BAHAR: Bu insanlara yazıklar olsun.

KADIN KOMŞU: Ben hep hatırlarını sorduğumda, 'İyiyiz' derlerdi.

SEDA SAYAN: Pekiyi her şey yolunda ise bu çocuklar neden buraya gelip ağlıyor?

KADIN KOMŞU: Vallahi orasını bilemem aile sorunu. Ne o taraftan ne öbür taraftan yana çıkarım. Ağladıklarına ben de üzülüyorum ama neden böyle yapıyorlar bilmiyorum.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bahar Doğru'un yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.