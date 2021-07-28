YKS puanı hangisi oluyor? AYT, TYT, YDT nedir, nasıl hesaplanır? Üniversiteye geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı?
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YKS puanı hangisi oluyor? AYT, TYT, YDT nedir, nasıl hesaplanır? Üniversiteye geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı?

YKS puanı hangisi oluyor? AYT, TYT, YDT nedir, nasıl hesaplanır? Üniversiteye geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı?
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Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Bu kapsamda Sonuçlar açıklandı mı YKS? YKS puanı hangisi oluyor? AYT, TYT, YDT nedir, nasıl hesaplanır? ? Üniversiteye geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı? sorularının da yanıtları araştırıldı.

YKS puanı hangisi oluyor? AYT, TYT, YDT nedir, nasıl hesaplanır?Sonuçlar açıklandı mı YKS? AYT, TYT, YDT, YKS puanı hangisi oluyor? Üniversiteye geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı? soruları, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı.

YKS HANGİSİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemidir.

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

  1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
  2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
  3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

AYT PUANI NEDİR?

Alan Yeterlilik sınavında, adaylar kendi tercih edecekleri bölümlerin doğrultusunda soruları çözecekler. Baraj puanı 180 olarak belirlenen bu sınavın üniversite tercihindeki ağırlığı TYT sınavına göre daha fazla olacaktır.

TYT PUANI NEDİR?

Y-TYT puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI YKS?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

"SONUÇLARIN ADAYLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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