Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu! Şarkıcının asistanı, komşuyla kavga etti
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Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu! Şarkıcının asistanı, komşuyla kavga etti

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve 2015 Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Camelo Lopez'in yaşadıkları Sarıyer'deki villasındaki terasın kapısını kırdırmak isteyince komşusu karşı çıktı. Çıkan tartışmaya dahil olan Sarıkabadayı'nın asistanı, komşuyu tehdit ettiği gerekçesiyle davalık oldu.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez ile evlilik için Sarıyer'de bir villa kiraladı. Villaya tadilat yaptırdıktan sonra ikamet etmeye başlayan ünlü şarkıcı, terasın kapısını kırdırmak isteyince komşularıyla tartıştı.

TARTIŞMAYA ASİSTANI DA DAHİL OLDU

Ünlü şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmakların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan Uğur Cebeci ise bu duruma itiraz ettiği için Soner Sarıkabadayı'nın asistanı Yılmaz tarafından tehdit edildiği iddia etti. Site müdürü Cem Güldalı'nın da tartışmada olduğu ve Volkan Yılmaz'ın "Ben kırdırayım, kendisi mahkemeye versin" şeklinde site müdürüne sitemde bulunduğu öğrenildi.

Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu! Şarkıcının asistanı, komşuyla kavga etti

SİTE SAKİNİ, ŞARKICININ ASİSTANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları olay sonrası site sakini Uğur Cebeci, karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcının mutfak önündeki etrafı demirle çevrili kapıyı kırmak istemesi ardından asistanı tarafından tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.

İFADESİNDE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Yılmaz, terasın kendilerine ait olduğunu, buna rağmen daireye ait olan teras katına kapı ekleyerek kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü. Daire planlarında terasın kendilerine ait olduğunun görünmesine rağmen Uğur Cebeci'nin mülkiyet haklarını engellediğini belirterek "Burası Soner Bey'in kullanımına ait. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım" açıklamalarında bulundu.

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Burak Akdoğan
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