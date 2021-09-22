Sonbahar Mevsimi Google Doodle'da! Sonbahar hakkında 8 gerçek! Sonbahar başladı mı? Sonbahar ekinoksu!

Google'ın yeni Doodle'ı sonbahar temasıyla karşımıza çıktı. Takvimlerde sonbaharın başlangıcını işaret ettiği söylenebilecek iki ayrı tarih vardır. Biri Dünya'nın ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi ile tanımlanır, ikincisi ise meteorologlar tarafından mevsimlerin tutarlı aralıkları ve uzunlukları için kullanılan sabit bir tarihtir. Cadılar Bayramı ne zaman? Sonbahar başladı mı?

ASTRONOMİK SONBAHAR

Genellikle sonbaharın ilk gününden bahsettiğimizde, Dünya'nın ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi ile tanımlanan astronomik sonbahardan bahsediyoruz.

Bu yıl sonbahar 22 Eylül 2021'de başlıyor ve 21 Aralık 2021'de sona eriyor.

Astronomik takvim, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesine göre 23,5 derecelik eğikliği nedeniyle mevsimleri belirler. Hem ekinokslar hem de gündönümleri, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi ile ilgilidir.

Önümüzdeki yıllarda astronomik sonbahar tarihleri ??şöyle olacak:

Sonbahar 2021 22 Eylül 2021 Çarşamba - 21 Aralık 2021 Salı

Sonbahar 2022 23 Eylül 2022 Cuma - 21 Aralık 2022 Çarşamba

Sonbahar 2023 23 Eylül 2023 Cumartesi - 22 Aralık 2023 Cuma

Sonbahar 2024 22 Eylül 2024 Pazar - 21 Aralık 2024 Cumartesi

METEOROLOJİK SONBAHAR

Meteorolojik mevsimler, mevsimlerin her biri üç aydan oluşan dört döneme ayrılmasından oluşur. Bu mevsimler, Gregoryen takvimimizle çakışacak şekilde bölünür, bu da meteorolojik gözlem ve tahminlerin mevsimsel ve aylık istatistikleri karşılaştırmasını kolaylaştırır. Meteorolojik takvime göre sonbaharın ilk günü her zaman 1 Eylül'dür; 30 Kasım'da sona eriyor.

Mevsimlerilkbahar(Mart, Nisan, Mayıs),yaz(Haziran, Temmuz, Ağustos),sonbahar(Eylül, Ekim, Kasım) vekış(Aralık, Ocak, Şubat) olarak tanımlanır.

SONBAHAR EKİNOKSU VE GÜNDÖNÜMLERİ

Gündönümleri ve ekinokslar, mevsimler arasındaki astronomik geçiş noktaları olarak kabul edilir ve Dünya'nın astronomik döngüsündeki kilit aşamaları işaretler. Bir yılda iki ekinoks (ilkbahar ve sonbahar) ve iki gündönümü (yaz ve kış) vardır.Ekinoks ve Gündönümü tarihleri, Dünya'nın Güneş'in eliptik yörüngesi nedeniyle sabit değildir. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi, Ocak ayının başlarında Güneş'in en yakın olduğu (günberi olarak bilinir) ve Temmuz ayının başlarında en uzak olduğu (afelion) anlamına gelir.

Sonbahar ekinoksunda, gündüz ve gece kabaca eşit uzunluktadır ve geceler, desenin tersine döndüğü bahar ekinoksuna kadar, günlerden giderek daha uzun olacaktır.

Aynı zamanda, kuzey yarımkürenin Güneş'ten uzaklaşmaya başladığı ve daha az doğrudan güneş ışığına ve dolayısıyla soğutma sıcaklıklarına neden olduğu yılın zamanını da işaretler.

SONBAHAR HAKKINDA 8 GERÇEK

Keats'in 'Sislerin ve tatlı bereketin mevsimi' dediği yılın zamanı, sonbahar, hasat zamanları, dönen yaprakları, serinleyen sıcaklıkları ve kararan geceleriyle ünlü bir mevsimdir.

1. Sonbahar başlar

Sonbaharın başladığı söylenebilecek iki farklı tarih vardır. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi ile tanımlanan sonbahar, 22 veya 23 Eylül'de düşen ekinoksta başlar .

Ancak, iklim verilerini kaydetmek için karşılaştırılabilir tarihlerin olması önemlidir, bu nedenle meteorolojik sonbahar her zaman 1 Eylül'de başlar.

2. Ağaçlar kışa hazırlanır

Sonbaharın en çarpıcı belirtilerinden biri de yaprakların kıvrılmasıdır. Günlerin kısalması, ağaçların kışa hazırlanmaya başlaması için bir işarettir.

Kış aylarında fotosentezin gerçekleşmesi için yeterli ışık yoktur, bu nedenle sonbahar boyunca günler kısaldıkça ağaçlar besin üretim sistemlerini kapatmaya başlar ve yapraklarındaki klorofil miktarını azaltır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3. Renk kimyası

Klorofil, ağaç yapraklarını yeşil yapan kimyasaldır ve azaldıkça diğer kimyasallar yapraklarda daha belirgin hale gelir.

Bunlar sonbaharın canlı kehribar, kırmızı ve sarılarından sorumludur. Sorumlu kimyasallar flavonoidler, karotenoidler ve antosiyaninlerdir.

Bu kimyasallardan bazılarının havuçlara (beta-karotenler) ve yumurta sarılarına (luteinler) renklerini verenlerle aynı olduğunu biliyor muydunuz?

4. Sonbaharda doğan insanlar daha uzun yaşar

Yaşlanma Araştırmaları Dergisi'nde yapılan bir araştırma , sonbahar aylarında doğan bebeklerin, yılın geri kalanında doğanlara göre 100 yaşına kadar yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmaları, 1880-1895 yılları arasında doğan ABD'li asırlıkların %30'unun sonbahar aylarında doğduğunu buldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

5. Günler kısalıyor

Ekinoks kelimesi Latince equi (eşit anlamına gelir) ve nox (gece anlamına gelir) sözcüklerinden türetilmiştir ve ekinoksun, gece ve gündüzün eşit uzunlukta olduğu zamanı işaret eder.

Sonbahar ekinoksundan sonra gecelerin bu noktadan çekilmeye başladığını sık sık fark ederiz, geceler günlerden daha uzundur, ta ki bahar ekinoksunda bu tersine dönene kadar.

6. Günlüğünüz için bir tarih - 24 Eylül 2303

Genel olarak konuşursak, sonbahar ekinoksu her zaman 22 veya 23 Eylül'e düşer, ancak her zaman değil.

Gregoryen takvimi, Dünya'nın yörüngesi ile tam olarak mükemmel bir simetri içinde olmadığı için, sonbahar ekinoksu çok nadiren 24 Eylül'de gerçekleşecek. Bu sonuncusu 1931'de oldu ve bir sonraki 2303'te olacak.

7. Persephone'nin dönüşü

Yunan mitolojisinde sonbahar, Persephone'nin Hades tarafından Yeraltı Dünyasının Kraliçesi olmak için kaçırılmasıyla başladı. Sıkıntıda Persephone'nin annesi Demeter (hasat tanrıçası), kızının geri dönmesine izin verilene kadar dünyadaki tüm mahsullerin ölmesine neden oldu ve baharı işaret etti.

8. Sonbahar ve Güz

Genellikle 'sonbahar' kelimesini 'sonbahar' kelimesinin Kuzey Amerika versiyonu olarak düşünürüz, ancak aslında nispeten yakın zamana kadar İngiltere'de yaygın olarak kullanılıyordu.

Başlangıçta yaprağın düşmesi ifadesinin kısaltılmış hali olan bu tabir, 17. yüzyılda İngiltere'de yaygındı.

Sonbahar kelimesi İngilizce'ye Fransızca automne'den girmiş ve 18. yüzyıla kadar yaygın bir kullanım haline gelmemiştir.

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