Son sözleri "Bir abinin yanındayım" olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledildiği ortaya çıktı
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Son sözleri "Bir abinin yanındayım" olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledildiği ortaya çıktı

Son sözleri 'Bir abinin yanındayım' olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledildiği ortaya çıktı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, ablasıyla tartıştıktan sonra evden kaçtı. Uzun süredir aranan genç kızdan acı haber geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Haytaoğlu'nun katledildiği ortaya çıktı.

EKİPLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Haytaoğlu'nun iş için Mustafa Murat Ayhan isimli bir şahsın evine gittiği anlaşıldı. Buluşmadan bir süre sonra ise Ayhan'ın elinde bavulla dolaşması dikkat çekti. Durumdan şüphelenen ekipler Ayhan'ı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Ayhan, çapraz sorgu sonrası cinayeti itiraf ederek genç kızı boğduğunu, daha sonra da cansız bedenini parçalara ayırarak bavulla evden çıkardığını söyledi.

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