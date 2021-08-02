Son sözleri "Bir abinin yanındayım" olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledildiği ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.