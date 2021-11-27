Son dönemin en geniş çaplı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor
MAK Araştırma şirketinin 30'u büyükşehir tam 67 ilde toplam 5750 seçmenle yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 31,5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Millet İttifakı'nın üyesi CHP yüzde 24,5, diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 15 oy toplayabildi. Böylece iki ittifak arasındaki fark eriyerek yüzde 39,5'te eşitlendi.
MAK Araştırma 12-18 Kasım arasında yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 30'u büyükşehir olmak üzere tam 67 ilde yapılan araştırmada, toplam 5750 vatandaşla görüşüldü.
Araştırmada, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğini partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini ifade ederken yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi. Yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.
Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı Ak Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi Mhp ise yüzde 8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,5 oldu.
Millet İttifakı'nın ortağı Chp, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İyi Parti ise yüzde 15 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 39,5 oranında kaldı.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Hdp yüzde 9,6 oyla baraj altı kalırken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,5 oy toplarken onu Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9'la takip etti. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,4 alarak beklentinin altında kaldı.
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