Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
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Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınları sonrası ormanlık alanlarda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirtti.

03.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangının piknikçiler tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Bakan Pakdemirli, ormanlık alanlarda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin de yolda olduğunu ifade etti.

"MENDERES'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Pakdemirli, Menderes Ataköy Orman Yangını Ekip Binası önünde yaptığı açıklamada, dün saat 13.24 sıralarında başlayan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale ettiklerini, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabası sonucu yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bu süreçte bazen iletişim kazalarının da olabildiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dün gece geç saatlerde bir sitenin yandığına dair haber tabii ki doğru değil. Zarar gören, bir sitenin hidrofor kulübesi. Onun dışında Allah'a şükür bir yerleşim yeri veya insanımız zarar görmedi. Çok yakın bir zamanda Yunanistan'daki yangında 94 kişi hayatını kaybetti. Yangın bir savaş, her türlü kayıp olabilir. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de güçlü orman teşkilatımız sayesinde bu ve benzeri kayıpları uzun yıllardır yaşamıyoruz. Buradaki yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Şükürler olsun. Burada cana gelmedi, mala gelmedi, ama tabii ki bir ağaç bile çok kıymetli. Çile Köyü'nden başlayıp denize kadar olan arazinin yanması söz konusu.

"YANGININ BAŞLANGIÇ NOKTASINDA YİYECEK İÇECEK MATERYALİ BULUNDU"

Bu kadar yangının çıktığı yerde bunlarla ilgili tamamen iyi niyetli olmak, biraz saflık olur, diye düşünüyorum ama bu konu özellikle kolluk kuvvetlerinin konusu, onlar çok yönlü araştırma yapıyorlar. Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var."

3 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Orman teşkilatının asker ve polislerden sonra en fazla kayıp veren teşkilat olduğunu, Manisa'da devam eden yangında da bir arazözün devrildiğini aktaran Pakdemirli, 3 orman işçisinin yaralandığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanlık alanda mangal kullanımıyla ilgili yeni düzenleme geliyor

Manisa Hacıköseli yangınının da büyük ölçüde kontrol altında olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Ateşin iki noktada toplandığını görüyoruz. Yangını 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına aldık. Zor bir yerde, sarp arazi, iklim koşullarının yardımcı olmadığı bir arazi. Şu saat itibarıyla kontrol altına aldık, demeyi hedefliyorduk ama henüz arkadaşlarımdan o bilgi gelmedi. İnşallah birkaç saat içinde soğutma faaliyetine geçebiliriz, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ORMANLIK ALANDA MANGAL KULLANIMIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YOLDA

Yangınların bu kadar sık olmasının, bazı tedbirlerin gözden geçirilmesini beraberinde getirdiğinin altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanımızla telefonda görüştük. O da bu konuyla ilgili çalışma yapıp tedbir alacağını söyledi. Son günlerdeki orman yangınlarının neredeyse 3'te birlik kısmının anız temizliğiyle alakalı çıktığını düşünürsek bu konuya da hassasiyetle eğilmemiz gerektiği görülüyor.

Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın, sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda."

"YANGINLAR YÜZDE 27 ARTTI"

Son bir haftada ülke genelinde 146'sı orman, 81'i ziraat yangını olmak üzere toplam 227 yangının çıktığını, son 3 yıl ortalamasına göre 2020 yılında yüzde 27 daha fazla yangının meydana geldiğini aktaran Pakdemirli, buna rağmen yangın başına yanan alan miktarının gerilediğine dikkat çekti.

Bu gerilemede insansız hava araçları, termal kameralar gibi yeni teknolojilerin kullanımının etkisinin olduğunu, "neredeyse çakmak yakılsa tespit edilebilecek noktaya gelindiğini" dile getiren Pakdemirli, buna rağmen ihbarların da önemini koruduğunu, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Haber Yorumları (3)
IBO ALAMANYA: BU SICAKLARDA ORMANDA DEGIL GÖL KIYISINDA BILE ATES YAKMAMALI
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DEDİ: Ormanı geç, evinin dışında yakmak yasaklanmalı, ne kadar köylü varoş ruhlu düşüncesiz insan varsa milletin evinin, yazlığının dibinde har har har ateş yakıp donla denize giriyor, bu nedir arkadaş...
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ERCAN: Aldığımız nefeste o yanan ağaçlar üretiyordu. Lütfen. . . Devbletimize yardımcı olalım. piknikte yaktığımız ateşi söndürelim. ormana izmarit atmayalım En önemlisi de sabotajcı olmasından şüphelendiğiniz kişileri Jandarmaya bildirin. . Emniyet in en büyük yardımcısı ihbardır unutmayın.
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