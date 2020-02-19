Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı

19.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:13

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamış, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından beraatlerine karar vermişti.

Sanıkların üzerlerine yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetmişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapılmış, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatılmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin önemli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

Avrupa Birliği sürecine destek amacıyla çalışmalar yaptı ve 2011 yılından itibaren yürütülen TANDEM programı da Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirliklerini destekledi. 2012'de başlayan BAK projesi ile sanatsal faaliyetler yürüttü. Anadolu Kültür, kurduğu merkezler, TANDEM, BAK, farklı film ve sergi projelerine verilen destekler ve 2015'te başlayan Yeni Film Fonu projeleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerde büyük başarılar yakaladı. Anadolu Kültür'e bağlı olarak 2008'de Tophane'de DEPO kuruldu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF GÖREV ALDI

Osman Kavala, ayrıca Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) kuruluşuna katıkıda bulundu. Ana uğraşı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Kavala Gezi Eylemleri nedeniyle 2017 yılında gözaltına alındı. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala Şubat 2020'de beraat kararı edildi.

Osman Kavala, 2019 yılında "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü" ve "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü" almaya hak kazandı. İş insanı, Ayşe Buğra ile evlidir.