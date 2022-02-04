Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Haberler
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Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Haberler.com, Emre İliksiz - Güncel
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Son dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede, yangına müdahale devam ediyor. Öte yandan dumandan etkilenen ilk belirlemelere göre 11 mahkum, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

BAZI MAHKUMLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiyenin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen ilk belirlemelere göre 11 mahkum, sağlık ekiplerine teslim edildi.Mahkumlardan 8'i hastaneye kaldırıldı.

Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı.

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Emre İliksiz
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Ümraniye, Yangın, Güncel, Haber

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